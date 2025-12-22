Einstein'in üniversitesi Princeton ile DAÜ'den ortak akademik çalışma

Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ın uzun yıllar çalışmalarını sürdürdüğü Princeton Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) uluslararası bilim dünyasında ses getiren akademik bir çalışma gerçekleştirdi. Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamaları'na göre dünya genelinde 3. sırada yer alan Princeton Üniversitesi, DAÜ ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin gerçekleştirdiği ortak çalışma, alanında saygın Physics of the Dark Universe dergisinde yayımlandı.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Princeton Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ekrem Aydıner ile DAÜ Fizik Bölümü burslu doktora öğrencisi Erdem Sucu tarafından kaleme alınan çalışmada, "Düzenli Manyetik Yüklü Kara Delikler" olarak adlandırılan özel bir kara delik türü detaylı biçimde incelendi. Araştırmada, klasik kara deliklerin merkezinde yer alan, fiziğin çöktüğü ve her şeyin sonsuz hale geldiği "tekillik" problemini barındırmayan, merkezinde pürüzsüz bir yapıya sahip kara delikler ele alındı. Ayrıca bu kara deliklerin, mıknatıs benzeri yüksek manyetik yükler taşıdığı ortaya konuldu.

Prof. Dr. Sakallı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Araştırmacılar bu kara deliklerin Hawking sıcaklığını, yanlarından geçen ışığın nasıl büküldüğünü ve çevrelerinde dönen cisimlerin yörüngesel hareketlerini ayrıntılı olarak hesapladı. En dikkat çekici bulgulardan biri çok yüksek manyetik yüklü kara deliklerde, ışık normalde olduğu gibi kara deliğe doğru değil, tam tersi yönde bükülüyor. Çünkü elektromanyetik itme kuvveti yer çekimini yeniyor. Ayrıca bu kara deliklerin, klasik kara deliklerden çok daha yüksek manyetik yük taşıyabildiğini göstermişler. Çalışma, Event Horizon Telescope gözlemleri, X-ışını salınımları ve yer çekimi dalgaları ile bu teorik tahminlerin test edilebileceğini öne sürerek, Kuzey Kıbrıs'tan dünya çapında yankı uyandıran özgün bir bilimsel katkı sunuyor."

Prof. Dr. Sakallı ayrıca, DAÜ Fizik Bölümü'nün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki yüksek eğitim ve araştırma kalitesine dikkat çekerek, "Bölümümüz, uluslararası standartlarda eğitim veren, özgün araştırmalar üreten ve öğrencilerine dünya çapında kariyer fırsatları sunan bir akademik birimdir. Erdem Sucu'nun bu çalışmadaki katkısı, doktora programımızın başarısının somut bir göstergesidir. Öğrencilerimiz, dünyanın en prestijli üniversiteleriyle ortak çalışmalar yapabilecek yetkinliğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç:

"DAÜ bilim üreten bir üniversitedir"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yayımlanan çalışma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, DAÜ'nün uluslararası bilim dünyasındaki konumunun her geçen gün güçlendiğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, "Dünyanın en saygın üniversitelerinden, Einstein'ın akademik mirasını taşıyan Princeton Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu çalışma, DAÜ'nün bilimsel üretim gücünün açık bir göstergesidir. Üniversitemiz, temel bilimler başta olmak üzere araştırma odaklı yaklaşımı ve uluslararası iş birlikleriyle bilim üretmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, DAÜ akademisyeninin ve doktora öğrencisinin küresel ölçekte ses getiren yayınlar üretmesinden büyük gurur duyduğunu belirtti.

"Physics of the Dark Universe" Dergisi hakkında

Çalışmanın yayımlandığı Physics of the Dark Universe dergisi, Elsevier tarafından 2012 yılından bu yana yayımlanan, evrenin en gizemli alanlarına odaklanan prestijli ve hakemli bir uluslararası bilimsel dergi olarak öne çıkıyor. Karanlık madde, karanlık enerji, erken evren fiziği, yerçekimi dalgaları ve nötrinolar gibi modern kozmolojinin temel konularını kapsayan dergi; 2025 yılı itibarıyla 6.4 Impact Factor, 7.2 CiteScore ve Q1 (en üst %25'lik dilim) kategorisinde yer almasıyla alanındaki en saygın yayın organları arasında gösteriliyor. Physics of the Dark Universe'da yayımlanan çalışmalar, dünya genelinde astrofizik ve kozmoloji araştırmalarına yön veren önemli bilimsel katkılar arasında kabul edilirken, DAÜ Fizik Bölümü'nün bu dergide düzenli olarak yer alması, bölümün uluslararası düzeydeki araştırma kalitesini ve bilimsel görünürlüğünü açıkça ortaya koymaktadır.

DAÜ Fizik Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sunduğu kapsamlı programlarla, teorik fizik, matematiksel fizik ve astrofizik alanlarında dünya standartlarında eğitim ve araştırma imkânı sağlamaktadır. Bölümün uluslararası COST Actions (CA22113, CA21106, CA23130, CA23115) projeleri kapsamındaki aktif katılımı ve Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki prestijli üniversitelerle sürdürdüğü güçlü araştırma iş birlikleri, öğrencilerine ve araştırmacılarına küresel ölçekte deneyim kazandırmaktadır. DAÜ, Nature Index Kıbrıs (https://www.nature.com/nature-index/country-outputs/Cyprus) sıralamasında 10.71 Share değeri ile Kıbrıs'taki tüm kurumlar arasında açık ara birinci sırada yer almakta olup, bu başarıda DAÜ Fizik Bölümü'nün yüksek etki değerli uluslararası yayınları belirleyici rol oynamaktadır.