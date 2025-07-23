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  3. “Eğitimli ve donanımlı ekibimizle müdahaleye hazırız”
“Eğitimli ve donanımlı ekibimizle müdahaleye hazırız”

“Eğitimli ve donanımlı ekibimizle müdahaleye hazırız”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, güneyde devam eden yangına desteğe hazır olduklarını duyurdu.

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, güneyde devam eden yangına desteğe hazır olduklarını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, Güney Kıbrıs makamlarından ülkemize talep gelmesi halinde, doğal afet konusunda eğitimli ve donanımlı ekibimizle müdahaleye hazır olduğumuzu bildiririz.

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