“Eğitimli ve donanımlı ekibimizle müdahaleye hazırız”
Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, güneyde devam eden yangına desteğe hazır olduklarını duyurdu.
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, güneyde devam eden yangına desteğe hazır olduklarını duyurdu.
Açıklama şöyle:
Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, Güney Kıbrıs makamlarından ülkemize talep gelmesi halinde, doğal afet konusunda eğitimli ve donanımlı ekibimizle müdahaleye hazır olduğumuzu bildiririz.
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Etiketler : güney, yangin, Hüseyin Amcaoğlu