“Eğitimi yönettiğini iddia eden var, sorumluluk alan yok!”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Türk Maarif Koleji (TMK) yönetiminin 11 yaşındaki öğrencileri “askerle bağlarını güçlendirmek” gerekçesiyle askeri bölgeye götürerek silahlarla fotoğraflamasına tepki gösterdi, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ise sorumluluktan kaçtığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Eylem, “10-11 yaşındaki küçücük çocuklarımızın dahil edildiği, savaşın, şiddetin teşvik edildiği bu ve benzeri kararların bir kez daha uygulanmasına göz yumanlar, güneyde benzeri yapıldığında protesto edip ortalığı ayağa kaldıranlar, sırası geldiğinde şiddetten, akran zorbalığından bahsedenler, toplumsal, örgütlü şiddet programının parçası olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Eylem’in açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karar vermiş ve bir ziyaret programı yapmış, tarihleri ve okul isimlerini (hangi kritere göre seçildiği bilinmez) belirlediği bir tablo oluşturmuş. Okullarımızdan öğrencilerimizin ziyaret gerçekleştireceği bu program Eğitim Bakanlığı tarafından ‘uygun’ bulunmuş ve daire müdürleri okul idarelerine bilgi ve gereğini içeren bir genelge göndermiştir. TMK öğrencilerinin yaptığı ziyaret basına yansıyınca ise Eğitim Bakanı onaylayıp okul idarelerinden gereğini talep ettiği bu ziyaretlerden haberi olmadığı beyanında bulunmuş; bir kez daha okullarımızı, okul idarecilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi yalnız bırakmış, yine sorumluluğundan kaçmayı tercih etmiştir.

Eğitimde, okullarda yaşanan yığınla sorunun yükünü çeken okul idarelerimizin ve öğretmenlerimizin eğitimin ‘bakanı’ ve bakanlığı tarafından değersizleştirildiği, itibarsızlaştırıldığı, eğitimin şoven, gerici, cinsiyetçi dayatma politikalara teslim edildiği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. 10-11 yaşındaki küçücük çocuklarımızın dahil edildiği, savaşın, şiddetin teşvik edildiği bu ve benzeri kararların bir kez daha uygulanmasına göz yumanlar, güneyde benzeri yapıldığında protesto edip ortalığı ayağa kaldıranlar, sırası geldiğinde şiddetten, akran zorbalığından bahsedenler, toplumsal, örgütlü şiddet programının parçası olmuşlardır.

Nitelikli, bilimsel, laik eğitim mücadelesi veren, barışın, sevginin erdemini çocuklara öğretmeye çalışan, eleştirel düşünceye sahip özgür bireyler olarak yetişmeleri için çabalayan öğretmenlerimize ve sendikasına düşmanca saldırılarını sürdüren, haksız yere soruşturma açan, elzem hizmet diyerek grev ertelemeyi yasak olarak kullanan ama başta müdür, muavin olmak üzere kadroları eksik bırakıp eğitimin elzem olduğunu yok sayan, yeterli ve gerekli bütçe ayırmayıp eğitimi rüşvet, torpil, peşkeş düzeninin bir parçası haline getirmiş olan bakanlık ve UBP-DP-YDP hükümeti ve ustalarına bir kez daha ifade etmek isteriz;

Anayasa, yasalara bağlı olarak Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, bilimsel, nitelikli, özgür bireyler yetiştiren, bağımsız, özgür, her çocuğun eşit erişim hakkına sahip olacağı kendi eğitim sistemimiz için tüm baskı ve tehditlerinize karşı direnmeyi, mücadele etmeyi sürdürecek, bırakmayacak, susmayacak, durmayacağız

Çocuklarımız, ülkemiz, varlığımız, geleceğimiz için, barış, adalet, eşitlik mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.”