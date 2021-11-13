Eğitimde Covid-19 endişesi: “Kasım-Ocak tehlikeli bant”

Ayşe GÜLER

Kış aylarının gelmesiyle birlikte COVID-19 vakaları yeniden yükseldi, 200 bandına yaklaştı, yüz yüze eğitimde ‘tedirginlik’ arttı.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda 6 Kasım ila 12 Kasım tarihleri arasında toplam 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personelde COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.

Pozitif olan 172 öğrencinin 109’u ilköğretimde olması dikkat çekti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘tehlikeli bir banda’ girildiğini söyledi, “Kasım-Ocak bandı tehlikedir. Endişe verici değil” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, okullardaki olası bir ‘kapanma’ kararının Sağlık Bakanlığı tarafından verilebileceğini belirterek, “Aldığımız tedbirler gereklilik gösterenlerdir. Başarılı olduğumuza inanıyorum” dedi.

Eğitim sendikaları ise yüz yüze eğitimin devamına ilişkin endişelerini dile getirdi.

KTÖS ve KTOEÖS; eğitimin kapalı ortamda devam etmesi nedeniyle okullarda görülecek vaka sayılarının artacağına işaret etti.

Her iki sendika da özellikle hem devlet hem de özeldeki okullara yapılan taşımacılığın ‘kapasite üzeri’ olduğunu savundu, bakanlıktan denetim istedi.

PCR veya antijen testlerinin her hafta yapılmasının resmi karar altına alınması gerektiğini de vurgulayan sendikalar, bu konuda ciddi sıkıntı yaşandığını söyledi.

Eğitim sendikaları öğretmen veya öğrencilerin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle oluşan ders kayıplarına yönelik de çözüm yollarının üretilmesi gerektiğini savundu.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, yüz yüze eğitimin devamına ilişkin tedirginlik yaşadıklarını belirtti, denetim vurgusu yaptı.

Eğitim Bakanlığı’nın ‘okullarda COVID-19’a ilişkin tüm tedbirlerin alındığı, her şey yolundaymış’ gibi hareket ettiğini söyledi, çözülmesi gereken birçok sorun olduğunu belirtti.

Öte yandan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, öğrencilerin kapalı ortamda ders görmeye devam etmeleri halinde yılbaşına kadar okullardaki vaka sayılarının artacağına işaret ederek, “Vakalar böyle artarsa kapanmadan başka çare görmüyorum, endişeliyim” dedi.

Öğrencilerin 109’u ilköğretimde

Bakanlık verilerine göre söz konusu tarihlerde toplam 559 öğrenci, 64 öğretmen ve 2 personel temaslı olarak kaydedildi.

Pozitif olan 172 öğrencinin 109’u ilköğretim, 52’si ortaöğretim ve 11’i de mesleki teknik öğretim öğrencisi.

Öte yandan 20 pozitif öğretmenin 14’ü ilköğretim, 3’ü ortaöğretim, 3’ü de mesleki teknik öğretim öğretmeni olarak kayıtlara geçti.

23 Nisan’da 12 öğrenci, 2 öğretmen pozitif…

KTÖS’ten alınan bilgiye göre; 23 Nisan İlkokulu’nda 12 öğrenci 2 öğretmen pozitif. 1 öğretmen 27 öğrenci yakın temaslı karantinada.

9 Eylül İlkokulu’nda ise 1 çalışan pozitif. 4 çalışan yakın temaslı olarak karantinada.

Mehmetçik İlkokulu’nda 5 öğrencinin testi pozitif çıktı, okulda tarama yapıldı. Bugün de Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede test yapılacak.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Kasım-Ocak tehlikeli bant”

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘tehlikeli bir banda’ girildiğini söyledi, “Kasım-Ocak bandı tehlikedir. Endişe verici değil” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, okullardaki olası bir ‘kapanma’ kararının Sağlık Bakanlığı tarafından verilebileceğini belirterek, “Aldığımız tedbirler gereklilik gösterenlerdir. Başarılı olduğumuza inanıyorum” dedi.

Amcaoğlu, tüm okulları sürekli gezdiğini söyleyerek, kurallara uyma konusunda mükemmel bir özen olduğunu ifade ederek, öğretmenlere teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı ile öğrencilerin testlerinin sisteme dahil edilmesi, bilgilerin okul yönetimi tarafından daha kolay kontrol edilmesine yönelik çalışma yapılacağını da kaydeden Amcaooğlu, bu hafta Bulaşıcı Hastalık Üst Kurulu ile ilköğretimdeki temsilcileri buluşturacaklarını ifade etti.

Amcaoğlu, aşılama oranlarına ilişkin de bilgi verdi, ortaöğretimdeki oranın yüzde 54 olduğunu aktardı.

“Ortaöğretimde aşı olmayan öğrencilerin ailelerden Salı gününe kadar yazılı izin talep ettik” diyen Amcaoğlu, “ Aşı ile ilgili müsaadesi olanların aşılanması tamamlanacağız. Yükseköğretimde de aşı prosedürü tamamlanacak” dedi.

SENDİKALAR NE DÜŞÜNÜYOR?

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:

“Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili endişeliyiz”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, yüz yüze eğitimin devamına ilişkin tedirginlik yaşadıklarını belirtti, denetim vurgusu yaptı.

Eğitim Bakanlığı’nın ‘okullarda COVID-19’a ilişkin tüm tedbirlerin alındığı, her şey yolundaymış’ gibi hareket ettiğini söyledi, çözülmesi gereken birçok sorun olduğunu belirtti.

Elmalı, özellikle okul taşımacılığı konusunda denetim yapılmamasını eleştirerek, “ Süreci tamamen pandemi kurullarının üzerine yıktılar” dedi.

Özellikle okullarda öğrencilerden istenen PCR ve antijen test sonuçlarının takibine ilişkin sorun yaşandığını ifade eden Elmalı, bu konuda merkezi bir alan oluşturulması gerektiğini söyledi.

Elmalı, vaka sayılarının artışı ve okuldaki bulaş oranları düşünüldüğünde öğrencilere her hafta test zorunluluğu getirilmesinin de şart olduğunu kaydetti.

Vaka sayısı arttıkça okula giden öğrenci sayısının azaldığına değinen Elmalı, pozitif çıkan veya temaslı olan öğrencilerin canlı anlatımla dersleri takip edebilmeleri için sınıflara kamera ve ses sisteminin kurulması gerektiğini de belirtti.

Elmalı, “Ders kayıpları artıyor” diye konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Vaka sayıları artacak, böyle giderse kapanmadan başka çare görmüyorum”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, öğrencilerin kapalı ortamda ders görmeye devam etmeleri halinde yılbaşına kadar okullardaki vaka sayılarının artacağına işaret ederek, “Vakalar böyle artarsa kapanmadan başka çare görmüyorum, endişeliyim” dedi.

Elcil, seyreltilmiş eğitimin devam ettiği 18 okulda her gün eğitim yapılması için baskı olduğunu da açıklayarak, “Şu anda 18 okulda 9 bin 600 öğrenci seyreltilmiş eğitimde. Eğer normal eğitime başlarlarsa sınıftaki öğrenci sayıları 25’ten 35’e çıkacak” dedi.

Eğitim Bakanlığı’nın kılavuz ve alınacak tedbirlere ilişkin genelgeyi okullara göndermediğini de belirten Elcil, yalnızca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlara ilişkin yazıyı ilettiğini söyledi.

Elcil, “Okullarda vaka çıktığında öğrenci ne yapacak? Öğretmen hasta olduğunda ne olacak? Bilinmiyor” dedi.

Özellikle COVID-19 testi pozitif çıkan öğretmenlerin sınıfına giren öğrencilerle ilgili keşmekeş yaşandığına dikkat çeken Elcil, söz konusu sınıflara geçici öğretmen görevlendirilmesi önerilerinin kabul görmediğini ifade etti.

Elcil, temaslı ya da pozitif çıkan öğretmenlerin derslerine online olarak yapılmasını önerdiklerini ancak

bununla ilgili de adım atılmadığını kaydetti.

Şu anda yüz yüze eğitimin devam ettiği okullarda Tabipler Birliği’nin hazırladığı genelgenin kullanıldığını ifade eden Elcil, “Okullar kendi kaderine terkedildi” şeklinde konuştu.

Elcil, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararı doğrultusunda okul yönetimlerinin velilerden PCR veya antijen testi talep ettiğini ancak getirmeyenlerle ilgili yaptırım olmadığını ifade etti.

“Öğretmenleri polise şikayet eden veliler var” diyen Elcil, antijen testlerinin her hafta yapılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Elcil, okul taşımacılığıyla ilgili ne özel ne devlet okullarında kontrol olmadığını söyleyerek,

“Otobüsler tıklım tıklım seyahat ediyor” dedi.

172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personelde Covid- 19 Pozitif