Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre 6 Kasım 2021 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında toplam 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personelde Covid- 19 Pozitif tespit edildi. Aynı tarihler arasında toplam 559 öğrenci, 64 öğretmen ve 2 personel temaslı olarak kaydedildi.

Pozitif 172 öğrencinin 109’u ilköğretim, 52’si ortaöğretim ve 11’e de mesleki teknik öğretim öğrencisi iken, toplam 20 pozitif öğretmenin 14’ü ilköğretim, 3’ü ortaöğretim, 3’ü de mesleki teknik öğretim öğretmeni olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 pozitif tespit edilen toplam 7 personelin de 5’i ilköğretim, 2’si de ortaöğretimden.