Eğitim ‘kuyrukta’ başladı

Fehime ALASYA- Derya ULUBATLI

Pandemi gölgesinde yaklaşık iki yıldır kapalı olan okullar dün açıldı. Dün ilköğretim için yüz yüze eğitimde ilk ders zili uzun bir aradan sonra yeniden çaldı. Bugün ise ortaöğretim ve liseler, yeni eğitim yılına başlayacak. Binlerce öğrenci dün yeniden yüz yüze eğitime başladı.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu ve 14 özel okul olmak üzere toplam 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci dün sabah okula döndü.

İlk gün heyecanı ile okula koşan çocukların yanı sıra velilerin de en az çocuklar kadar heyecanlı olduğu gözlemlendi.

Şehit Ertuğrul İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu, sınıflardaki kalabalık nüfuslardan dolayı seyreltilmiş eğitim ile yeni yıla başlayan okullardan biri oldu. YENİDÜZEN, her iki okulun da ilk gününü yerinde gözlemledi.

Okula gelen öğrenciler sınıflara teker teker alınırken, çocuklar dışında kimse okul bahçesine alınmadı. Aileler, çocuklarını bahçe kapısından görevli öğretmenlere teslim etti. Birçok öğretmenin çocukların sınıfa yerleştirilmesinde görevli olduğu dikkat çekti.

Özellikle yeni başlayan küçük öğrencilerin yönlendirmesi için birçok öğretmen okulda görev aldı.

Birçok öğrencinin ilk günde okula üniforma ile geldiği gözlemlenirken, serbest kıyafet ile gelenlerin velileri 'bugün kıyafet alacağız' dedi.

Ders zili çalmasına rağmen özellikle çocuğu ilkokula yeni başlayan bazı veliler kapı önünde beklemeyi tercih etti.

YENİDÜZEN, 23 Nisan İlkokulu ve Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu görüntüledi... Yüz yüze eğitimin ilk gününe tanıklık etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu – Lefkoşa: Girişte çocukların eline dezenfektan sıkıldı

Şehit Ertuğrul İlkokulu, sınıflardaki kalabalık nüfuslardan dolayı seyreltilmiş eğitim ile yeni yıla başlayan okullardan biri.

Okula gelişlerde ailelerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya özen gösterdiği Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda tüm öğrenci ve ailelerin maske taktı.

Öğrenciler okula sınıflara göre ayrılmış giriş kapılarından alınırken, polis, bölgede oluşan trafiği yönlendirdi.

Okula girişte sadece öğrencilerin eline dezenfektan sıkılırken, ateş ölçümü yapılmadı.

Veliler de en az çocuklar kadar heyecanlıydı…

23 Nisan İlkokulu – Girne

23 Nisan İlkokulu’nda ise okula girişte çocukların ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı.

Bu okulda da kapıda duran iki görevli yönlendirme yaptı, sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık uyarılarda bulundu.

Okul içinde de sosyal mesafeye uyulması için yere mavi çizgiler çizildi. Yine bu okulda da öğrenciler dışında kimse okul içerisine alınmadı.

Her okulda farklı uygulamalar

Okullara girişte de her okula göre farklı uygulamalar dikkat çekti. Kimi okulda öğrenciler bahçeden içeriye alınmadan sıcaklık ölçümü yapılırken kimilerinde çocukların eline sadece dezenfektan sıkıldı.

İstiklal Marşı ve Andımız kimi okullarda sınıfta, kimisinde bahçede

Okulun ilk gününde okunan İstiklal Marşı ve Andımız, kimi okullarda her sınıfta ayrı ayrı okunurken, kimilerinde ise sosyal mesafe ve maske ile de olsa bahçede okundu.

Online eğitimin ardından 9 ay sonra okula dönüş

Hatırlanacağı üzere; Ülkede ilk COVİD-19 vakasının görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim modeline geçilmişti. 2020 yazında vakaların sıfırlanmasının ardından sonbaharda 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanmış, ancak vakaların artması sonucu eğitime yılbaşından sonra yine online olarak uzaktan devam edilmişti. Yaklaşık 9 aylık bir aranın ardından sağlık önlemleri çerçevesinde dün yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Seyreltilmiş eğitimin olduğu okullar

Eğitim henüz başlamadan bazı ilkokullardaki kalabalık sınıflar nedeniyle seyreltilmiş eğitime gidileceği açıklanmıştı.

Seyreltilmiş eğitimin olduğu okullar, bakanlık tarafından şöyle belirtilmişti: Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şht. İlker Karter İlkokulu yeni döneme seyreltilmiş (dönüşümlü) eğitimle başladı.

Özellerde orta eğitim dün başladı, testsiz öğrenciler okula alınmadı

Devlete bağlı eğitim kurumlarında dün sadece ilköğretimde okul zili çalarken, özel okullarda orta eğitim de dün başladı. Bazı özel okulların ortaokul öğrencileri dünden okulun yolunu tuttu. Alınan son kararlarda, 12 yaş ve üzerine antijen testinin zorunlu tutulması bundan haberi olmayan bazı velileri zora soktu. Testi olmayan çocuklar okula alınmadı.

VELİLERDEN ‘KESİNTİSİZ OLSUN’ TEMENNİSİ…

“Endişeliyiz ancak hayat devam etmeli, yüz yüze eğitim devam etmeli”

Hasan Küçük:

“Virüsle mücadele etmeye alıştık”

Şu an için çocuklarını okula bırakmaktan kaygı duymadıklarını aktaran Hasan Küçük, okulların dışarıdan daha güvenli olduğuna inandığını söyledi. Küçük şöyle devam etti: “Bu virüsle mücadele etmeye alıştık, ne ile savaştığımızı artık daha iyi biliyoruz. Çocukların da yetişkinlerden daha duyarlı ve dikkatli olduğunu, kurallara daha fazla uyduğunu düşünüyorum. Burada da belli kurallar çerçevesinde günlerini geçireceklerine inanıyorum. Dışarıya baktığımızda aileler olayı daha farklı düşünüyorlar ancak burada da gördüğümüz gibi gerektiğinde hem veliler hem çocuklar hem de okul görevlileri kuralları uyguluyor”.

Çocukların yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra yüz yüze eğitime özlem duyduklarını ve mutlu bir şekilde okula döndüklerini belirten Küçük, “yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını umarım” dedi.

Seniha Ongan:

“Çocuklar korunmayı öğrenmeli”

Velilerden Seniha Ongan bir anne olarak bazı endişeleri olduğunu ancak yüz yüze eğitimin de artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. Eğitimin evden sürdürülmesinin artık mümkün olmadığını savunan Ongan, “umarım çocuklarımız artık daha güzel bir eğitim dönemine başlar” dedi. Ongan şöyle devam etti: “Çocuklar da bir şekilde korunmayı öğrenecekler. Hepimizin bu virüsle yaşamayı öğrenmesi gerekiyor çünkü evde yapılan eğitimde ancak bir yere kadar ilerleyebiliyorlar. Bu süreçte çocuklarımızın çok geri kaldığına inanıyorum. Bu yüzden çocuklarımıza korunmayı öğretmeli ve yüz yüze eğitimin devamını sağlamalıyız”

İlknur Canbaz:

“Endişeliyiz ancak hayat devam etmeli”

İki yıldır çocukların eğitimden uzak kaldığını dile getiren İlknur Canbaz, sosyal mesafe ve hijyen kuralları dahilinde eğitim hayatının devam etmesi gerektiğini savundu. Endişelerini çocuğuna yansıtmamaya çalıştığını ifade eden Canbaz, okulun da COVID-19 önlemlerine harfiyen uyduğunu aktardı. Canbaz şunları söyledi: “Hepimiz endişeliyiz ancak hayatın devam etmesi ve çocuklarımızın eğitimden daha fazla uzak kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Okulumuzda da hijyen kurallarına uyuluyor. Mesafe için önlemler alındı, tüm çocuklar maskeli, okula girerken ellerini dezenfekte ediyorlar. Umarım bu şekilde devam eder ve eğitim yeniden bölünmez”

Gökhan Akoğlu:

“Yüz yüze eğitim sürdürülmeli”

Yeni dönem için korku ve endişelerinin olmadığını belirten Gökhan Akoğlu, “olması gereken yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıydı” dedi. Evde çocukların yeterli konsantrasyonu toplayamadığını söyleyen Akoğlu, şöyle devam etti: “Çocuklarımız şu an tam her şeyi öğrenme ve algılama çağındayken evde kapalı kaldılar. Bu iki seneyi kayıp olarak geçirdiklerine inanıyorum. Bu yüzden yüz yüze eğitimin başlaması çocuklarımızın gelişimi için daha olumlu sonuçlar doğuracaktır”.

Aysel Adışanlı:

“Çocuklarımızı takip edemeyeceğimiz için endişeliyiz”

Velilerden Aysel Adışanlı okullarda öğrenci dışı giriş-çıkışa izin verilmediği için çocuklarını takip etmelerinin zor olacağını, bunun kendilerini endişelendirdiğini ifade etti. Adışanlı şunları söyledi: “Çocuklarımızı göremediğimiz, takip edemediğimiz için aileler olarak tedirgin oluyoruz ancak yine de yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre daha iyi olacağına inanıyorum. Çocuklar küçük olduğu için uzaktan eğitimde konsantre olup konuları yakalamaları çok zor oluyordu. Bu yüzden yüz yüze eğitimin çocuklar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım gerekli tedbirler alınır ve her şey daha iyiye gider”

Selim Özsoy:

“Hijyen kurallarına uyulursa sorun olmaz”

Okula güvendiğini ve iyi bir eğitim yılı olacağına inandığını söyleyen Selim Özsoy, yüz yüze eğitimin her şekilde uzaktan eğitimden daha iyi sonuçlar doğuracağını aktardı. Çocukların uzaktan eğitimde konsantre olamadıkları belirten Özsoy şöyle devam etti: “Uzaktan eğitimden memnun değildik. Şimdi de seyreltilmiş eğitim modeline başladılar ancak hiç değilse çocuklarımız okula gelmeye başlayacak, arkadaşlarıyla birbirini görecek. Uzaktan eğitime göre daha iyi olacağına inanıyorum. Hijyen kurallarına da uyulursa bir sıkıntı çıkmayacaktır”.

Sema Aydın:

“Kurallara uyulmalı, eğitim devam etmeli”

Çocuklarının okuldaki ilk yılı olduğunu belirten Sema Aydın hem heyecanlı hem de tedirgin olduklarını dile getirdi. Çocukların eğitimden geri kalmamaları adına yüz yüze eğitimi savunduklarını aktaran Aydın şunları söyledi: “Keşke ilk yılına bu şekilde başlamasaydı ancak yapacak bir şey yok. Çocuklarımızın geri kalmasını istemiyoruz, bu yüzden yüz yüze eğitimi savunuyoruz. Okulların COVID-19 kurallarına uyacağına ve eğitimin devamlılığının sağlanacağına inanıyoruz. Okul da bizi bugüne kadar yoğun bir şekilde bilgilendirdi, ne yapmamız gerektiğini söyledi, bu açıdan memnunuz”.

Serpil Güneş:

“İki hafta içinde yeniden kapanacağımıza inanıyorum”

Okulların açılması taraftarı olmadığını dile getiren Serpil Güneş, yüz yüze eğitimin başlamasıyla vakaların yükselişe geçeceğine inandığını söyledi. Okulların iki hafta içerisinde yeniden kapanacağını savunan Güneş şöyle devam etti: “Çocuklara sürekli PCR testi yaptırmak sıkıntılı bir durum. Ailelerin de 3 ya da 7 günde bir test yaptırmasını istiyorlar. Bu durumun sürekliliği olabileceğine inanmıyorum”.

Öte yandan Güneş, 23 Nisan İlkokulu yetkililerinden memnun olduklarını, yetkililerin kendilerine sürekli bilgi vererek velileri ve çocukları yönlendirdiğini ifade etti.

Önder Bulut:

“Heyecandan uyumadılar, artık okullar kapanmasın”

Uzun zamandan sonra çocuklarının yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Baba Önder Bulut, “Dün akşam heyecandan uyuyamadılar, çok heyecanlıydılar. Özellikle birinci sınıf olan çok heyecanlıydı. Annemiz de çocuklardan daha panikti” diyerek duygularını ifade etti.

Seyreltilmiş eğitimi değerlendiren Bulut, “Artık en son okullar kapansın, inşallah okullar kapanmaz. Aşılanma iyi giderse bu kayıpların önüne geçilir, eğitim kesintisiz sürer. Çocuklarımız evde kalsa kim bakacak derdi var” diye konuştu.

Mehmet Önem:

“Umarım okullar yeniden kapanmaz”

“Bizdeki heyecan daha fazlaydı ama çocuklarımız da çok heyecanlıydı” diyen baba Mehmet Önem, herkese COVID’siz bir eğitim yılı dileyerek, pandemi kurallarını hatırlattı. Önem, “Herkes maske ve hijyen kuralına uysun, bir şekilde bu virüs ile yaşamaya alışacağız. Umarım okullar yeniden kapanmaz” dedi.

Ülke gündemindeki vakaların hala var olduğunu anlatan Önem, “Hiç eğitim olmamasındansa seyreltilmiş eğitime de razıyız.” dedi.

Engin Çimen:

“Her yer kapansa bile eğitim kesintisiz devam etsin”

Eğitimin seyreltilmiş olarak başlamasını ‘hüsran’ olarak değerlendiren Engin Çimen, yine de memnuniyet dile getirdi. Çimen, “Online eğitim çok sıkıntılı bir süreç, her ne kadar da okul ve öğretmenlerle üstesinden gelmeye çalışsak da yüz yüze eğitimin yerini tutamaz” dedi.

Bilgi kirliliğinden de dert yanan Çimen, “Umarım daha net kararlar alınır, son dakika açıklanmaz, paniğe neden olunmaz. Her yer kapansa bile eğitim kesintisiz devam etsin.” yorumunda bulundu.

Zeynep Yağcı:

“Keşke sabahçı öğlenci sistemine dönülebilse de her gün gelseler”

Okulların açıldığı daha ilk günden ‘yine geçen yılki gibi kapanabilir mi endişesi’ taşıdıklarını anlatan Zeynep Yağcı, “İnşallah eğitim başlar ve kesintisiz devam eder, hiçbir zaman kapanmaz. Çocukların geleceğinden endişe duyuyorum çünkü çok eksikleri var. Keşke sabahçı öğlenci sistemine dönülebilse de her gün gelseler.” şeklinde konuştu.

Besire Erseyis:

“Sağlık endişesi de taşıyoruz, gerekli önemler alınarak okullar açılmalı”

Çok tedirgin olduğunu anlatan Besire Erseyis, Pandemi nedeniyle kız kardeşini kaybettiğini, bu nedenle de sağlık endişesi taşıdığını anlatı. Erseyis, “Çocuklarımız okul ortamında olsun istiyoruz tabi ki ama yine de sağlık endişesi de taşıyoruz, gerekli önemler alınarak okullar açılmalı, kesintiye uğramamalı.” dedi.

Pembe Sadeli:

“Endişeliyiz ama hayat böyle devam edecek, eğitim kesintisiz devam etmeli”

Endişeleri olmasına rağmen yine de eğitimi kesintisiz devam etmesi gerektiği görüşünde olan Pembe Sadeli ise şunları dile getirdi: “Küçük olduğu için mesafe kuralını çiğneyecekleri için endişem var ama hayat böyle devam edecek. Aile büyüklerimize artık çok sık gitmeyeceğiz, daha sık testlerimizi yapacağız, maske mesafe, hijyen kurallarına çok daha sıkı uyacağız. Ne olursa olsun eğitim kesintisiz devam etsin.

Cemaliye Balaban:

“Eğitim kapanmamalı, seyreltilmeden kesintisiz sürmeli”

“Endişeliyiz ama yine de eğitim kapanmamalı.” diyen anne Cemaliye Balaban, seyreltilmiş eğitime de karşı olduğunu ifade etti. Balaban, gerekçelerini ise şöyle dile getirdi: “Çalışan bir anneyim. Çocuğumu ilkokula başladı diye kreşten aldım, bu durumda bir gün evde olacak bir gün okulda, evde yalnız napacağız, neden seyreltilmiş eğitime gidildi anlamak zor.”

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