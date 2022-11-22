Eğitim de ‘KOKTU’ (!)

Fehime ALASYA

Hademelerin toplu iş sözleşmesi (TİS) ve sendikalaşma hakları için okullarda başlattığı eylem sürerken başta temizlik olmak üzere aksayan hizmetler öğrencileri bezdirdi, sağlığı tehdit eder noktaya geldi.

Hijyen koşullarından uzak okul bahçesi ve sınıflarda eğitim alan öğrenciler, “Kendi sınıfımızı kendimiz süpürüp sildik, artık tozdan ve pislikten oturamaz olmuştuk” diyerek bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

Eylem kapsamında, okullarda temizlik işleri yapılmazken, sınıflarda dolup taşan çöp kutuları ve hijyenden uzak tuvaletler ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti.

Yıllardır eğitim sistemindeki aksaklıklarla konuşulan devlet okulları, bu kez de temizlikten yoksun, çöp içindeki görüntüleriyle gündem oldu.

Okullardaki kirliliğin boyutu artık sağlık sorunlarına yol açacak düzeye geldi. Öğrenciler “Hasta oluyoruz” derken, okullarda grevde olan hademeler ve okul görevlileri de durumdan rahatsızlık duyduğunu anlattı.

Okuldaki görevliler “Kirlilik artık sağlık sorunlarına yol açacak düzeye gelinmesine neden oldu” derken, hademelerin sadece temizlik görevlisi olmadığı, bununla birlikte eğitim işlerinde de aktif rol aldıklarının altı çizildi.

Okul önünde grevde olan hademeler ise hem kendi haline hem de yıllarca emek verdiği okulun hijyen konusunda geldiği noktaya çok üzüldüğünü anlattı.

Öğrencilerin çözüm talebi…

Öğrenciler, bakanlık ve hükümeti bu duruma çözüm bulmaya davet etti, “Sınıflarda pislikten durulmuyor, biz temizlik yapıyoruz” dedi.

“Hademelerimiz de çalışmak, okulumuzu temizlemek istiyor ama ayalardır maaş almıyorlar. Ben olsam ben de boş yere çalışmam” şeklinde konuşan öğrenciler, yetkililerin bir an önce konuyu çözmesini istedi.

ÖĞRENCİLER NE DEDİ? ÖĞRENCİLER NE DEDİ? ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

“Devlet neden bu duruma seyirci? Neden çözüm bulunmuyor?”

Ayşe Çelik Esmer: “Öksürük oldum ve bunu atlatmakta çok zorlandım, uzun süre devam etti”

“Her yer çöp içinde, öksürük oldum ve bunu atlatmakta çok zorlandım, uzun süre devam etti. Öğrenciler de çok duyarsız. Tuvaletlerimizin durumu çok kötü, tuvalete giremez olduk. Kimse okulu temizlemiyor, müdür bizim temizlememizi ima etti ama biz okumaya geldik, temizlik yapmaya değil. Herkes görevini yapmalı, yetkililer bu duruma el atmalı.”

Irmak Çala: “Güvenli, temiz bir ortam sağlamak hiç de zor olmamalı…”

“Tuvaletlerin durumu çok kötü, eksikler, kırık dökükler oluştu ama ela atan yok. Her yer çöp yığınlarıyla doldu. Biz eğitim almak için buraya geliyoruz, güvenli, temiz bir ortam sağlamak hiç de zor olmamalı…”

Ayşen Şah: “Okulda temizlik, hijyen kalmadı, bu durumu ortadan kaldırmalılar”

“Tuvaletleri kullanmaya korkuyoruz, her yer çöp içinde. Hademeler çalışırken bu durum böyle değildi. Okulda temizlik, hijyen kalmadı. Bu durumu ortadan kaldırmalılar.”

Ezgi Demiral: “Sınıflar çok kötü durumda, çöpler taşıyor”

“Her yer kirli, sınıflar çok kötü durumda. Çöpler taşıyor… Okulda hademeler maaş alamıyor, bu nedenle çalışmıyor. Biz bu pislikten rahatsızız, bir an önce çözüm bulunmalı.”

Boran Kızıltan: “Herkes kendine düşeni yapsa her yer pırıl pırıl olur…”

“Bizim okulumuzda çalışan iki hadememiz var, tuvaletler her zaman hijyenik değil ama ilgililer… Öğrenciler de çok sorumsuz. Herkes kendine düşeni yapsa her yer pırıl pırıl olur…”

Ahmet Kazan: “Devlet neden bu duruma seyirci? Neden çözüm bulunmuyor?”

“Sınıflar berbat, çöp kovaları taşmış, her yerde çöp. Tuvaletler pislik içinde, kapılar kırık dökük, ilgilenen yok. Devlet neden bu duruma seyirci? Neden çözüm bulunmuyor?”

Cevri Enes İlkbahar: “Sınıfımızı 2 kez kendimiz süpürdük, kendimiz çöplerimizi attık, bu çözüm değil”

“Her yerde çöp görmek mümkün, her yerde çöpler var, sınıflar çöp ve toz içinde, okuldan sadece yere çöp atmayın, bu duruma özen gösterin diye çağrı yapılıyor. Sınıfımızı 2 kez kendimiz süpürdük, kendimiz çöplerimizi attık, bu çözüm değil. Kırık dökükler var, yapılması gereken başka şeyler de var...”

Yunus Emre Açıkgöz: “Sınıflarınızı kendiniz süpürün, çöplerinizi atın diyorlar, yapıyoruz”

“Sınıflar çöp ve toz içinde, okuldan yerlere çöp atmayın diye söylüyorlar ama her yer kirli… Öğrenciler de sanki boş vermiş gibi, kimse dikkat etmiyor. Sınıflarınızı kendiniz süpürün, çöplerinizi atın diyorlar, yapıyoruz.”

Buse Çiftçi: “Kendi sınıfımızı kendimiz süpürüp sildik, artık tozdan ve pislikten oturamaz olmuştuk”

“Grev olduğu için hademeler temizlik yapmıyor, insanlar maaş alamıyor, günah… Tuvaletler arızalı, pis. Biz de kendi sınıfımızı kendimiz süpürüp sildik, artık tozdan ve pislikten oturamaz olmuştuk.”

Sabriye Şaşmazer: “Eğitim almak için geliyoruz ama temizlik yapıyoruz çünkü sınıfımız çok pis”

“Okulda temizlik yapılmıyor, işimiz eğitim almak ama temizlik yapıyoruz çünkü sınıfımız çok pis. Yetkililer konu her neyse çözmeli. Bu durum çok fazla uzadı.”

İlayda Küçük: “Bana göre tek suçlu bakanlıktır, bu ülkede bu duruma çözüm olmayan yetkililerdir”

“Hademelerimiz de çalışmak, okulumuzu temizlemek istiyor ama ayalardır maaş almıyorlar. Ben olsam ben de boş yere çalışmam. Okul çok kirli, herkes yaptığını temizlemeli. Bana göre tek suçlu bakanlıktır, bu ülkede bu duruma çözüm olmayan yetkililerdir. Devlet bu duruma çözüm bulmalı.”

HADEMELER NE DEDİ? HADEMELER NE DEDİ? HADEMELER NE DEDİ?

“Tek istediğimiz güvence, zamanında ödenme, işsiz kalmama, çok şey mi istiyoruz?”

Emine Aktaş: “5 Eylül’den bu yana bir kuruş ödenmedik, çözüm yok, ne olacağımızı hala bilmiyoruz”

“Bankalara olan taksitlerim, borçlarım, hepsi kaldı, gerideyim, her gün banka arıyor. 2015 yılından beridir bu okulda çalışıyorum. Bu sene 5 Eylül’de gelmeye başladık, bakanlık sekreteri tarafından arandık ama 5 Eylül’den bu yana bir kuruş ödenmedik. Sigortamız da yatmıyor, sağlık hizmetinden de faydalanamıyoruz. Çözüm yok, ne olacağımızı hala bilmiyoruz. Aracımın sigortası bitti, yenisini çıkaramıyorum, vereceklerim var, veremiyorum. Düzgün ödeme istiyoruz hepsi bu.”

Ferhat Boşnak: “Arkadaşımız bugün benzin parası, yol harçlığı olmadığı için gelemedi”

“Bekarım ve ailem ile yaşıyorum, babamın maaşı ile geçiniyorum ama taksit ödeyen kira ödeyen ve çok fazla mağdur olan arkadaşımız var. Bir arkadaşımız bugün benzin parası, yol harçlığı olmadığı için gelemedi. Babamın maaşı ile idare ediyorum.”

Songül Isırgan: “Yazdan beridir bu konuda mücadele veriyoruz, neden müdahale edilmiyor?”

“Eylül ayından beridir ödenmiyoruz. Bizi bakanlık aradı, geldik, başlayın dediler başladık ama hiç ödenmedik. 10 yıldır buradayım, yıllarca mağdur edildik, ya sigortasız çalıştık ya güvencesiz, ya maaşımızı eksik aldık. Bu nedenle tüm bunlara dur demek için artık nereye kadar olursa direneceğiz. Artık bakanlık ne yapacaksa yapsın, bir aydır sınıflara girmiyoruz. Yazdan beridir bu konuda mücadele veriyoruz, neden müdahale edilmiyor? Tatillerde işte çıkarılıyoruz. Şirkete gidiyoruz, ‘benim elemanım değilsiniz’ diyor. Bakanlığa gidiyoruz, ‘benim elemanım değilsiniz’ diyor. Mahkemede süreç işliyor, ne olacağı hala bilinmiyor, biz evimize ekmek götüremiyoruz.”

Fatma Boynueğri: “Tek istediğimiz güvence, zamanında ödenme, işsiz kalmama, çok şey mi istiyoruz?”

“Artık burada oturmaya utanıyoruz, artık usandık, bu böyle olmamalı, yıllardır burada emek veriyoruz, çocuklar perişan, pislikten hasta olacaklar diye korkuyoruz. Bu böyle sürmez. Tek istediğimiz güvence, zamanında ödenme, işsiz kalmama. Çok şey mi istiyoruz? Bu çocuklar pis bir rotamda eğitim alıyor, artık buna dur denilmeli. Sendika el atmasaydı hala daha ayın 20’sinde ödenip duracaktık, sürünüp gidecektik.”

Okuldaki yetkililer de durumdan rahatsız:

“Kirlilik artık sağlık sorunlarına yol açacak düzeye gelinmesine neden oldu”

Okul yetkilileri ise, hademelerin sadece temizlik görevlisi olmadığını, bununla birlikte eğitim işlerinde de aktif rol aldıklarını ifade etti.

Okuldaki kapıların açılması, gün sonu tüm okulun kontrol edildikten sonra okulun yeniden kilitlenmesi, posta işleri, bazı tamiratlar gibi çeşitli işlerde de bu emekçilerin rol aldığı belirtildi.

Okullarda uzun zamandır hademe olmayışının eğitimin sağlıklı işleyişini de olumsuz etkilediğini kaydeden yetkililer, “Kirlilik artık sağlık sorunlarına yol açacak düzeye gelinmesine neden oldu. İlgili çevreler çok duyarsız” denildi.