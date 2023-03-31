Eğitim Bakanlığı sözünü tutamadı…

3 haftayı aşkın süredir çadırda eğitim verilen Mağusa’daki Namık Kemal Lisesi’nde, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun “30 Mart’tan sonra konteynır sınıf ve Yonpaş Lisesi’ne taşınılacak” sözlerine karşın gerekli düzenlemeler yapılamadı, eğitimin Pazartesi itibariyle online (çevrimiçi) eğitime döneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, “Bakan, 30 Mart’tan sonra taşıma işlemlerinin gerçekleşeceğini söylemişti. Ancak verilen söz tutulamadı” dedi.

Elmalı, konteynır sınıf ve Yonpaş Lisesi inşaatının tamamlanmadığını, bu kapsamda şiddetli rüzgarda çadırların tavanının uçtuğunu, öğrencilerin toprak içinde kaldığını belirtti.

Bu kapsamda, okul aile birliği ve öğretmenlerin bir toplantı yaparak, 15 gün süreyle online eğitime geçiş kararı aldığını belirten Elmalı, “Bu 15 günlük sürede konteynır sınıfların tamamlanmasını ve Yonpaş Lisesi’nini bitirilip öğrencilerin taşınmasını bekleyeceğiz. Eğer bu adımlar, 15 günden önce atılırsa, yüz yüze eğitime daha erken de geçilebilir” dedi.