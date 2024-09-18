"Eğitim Bakanı halkı kandırmaya çalışıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, Girne Maarif Anaokulu önünde eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştirdi.

Eylemde basına açıklama yapan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, eğitim sisteminin içine düştüğü durumu sert bir dille eleştirerek hükümeti istifaya çağırdı. Talat, devletin eğitimden çekildiğini ve kamusal eğitimin kalitesinin ciddi şekilde düştüğünü vurguladı. Talat, kamu okullarında yaşanan altyapı eksiklikleri ve öğretmen atamalarındaki sorunlar nedeniyle öğrencilerin mağdur edildiğini kaydetti.

"Pembe Nene'yi sevgi ve saygıyla anıyoruz"

Talat, konuşmasına kısa süre önce vefat eden ve Girnelilerin sevgilisi olan Girne Maarif Anaokulu emektarı Merhume Pembe Hilmi Okalpli'yi anarak başladı. Pembe Nene olarak bilinen Okalpli’nin, farklı kuşaklardan birçok insanın hayatına dokunduğunu dile getirdi:

“Pembe Nene, sevgisi ve şefkatiyle kuşaklar boyu Girnelilerin kalbinde yer etti. O’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.”

"Eğitimde fırsat eşitliği tarihe karıştı"

Talat, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitimde yıllar içinde nasıl bir dönüşüm yaşadığını vurguladı. Eskiden kamu okullarının herkes tarafından tercih edildiğini, ekonomik durumu ne olursa olsun her ailenin çocuklarını bu okullara gönderdiğini hatırlattı:

"Önceden sosyo-ekonomik sınıflar arasında ciddi farklılıklar olsa da, herkes çocuklarını kamu okullarına gönderebiliyordu. Eğitimde fırsat eşitliği vardı. Ancak bugün bu eşitlik tamamen ortadan kalkmış durumda. Devlet, eğitimden elini çekti ve özel okullar, yalnızca zengin ailelerin tercih edebileceği bir seçenek haline geldi."

"CTP’nin eğitimde attığı ileri adımlar UBP tarafından geri alındı"

Talat, CTP’nin geçmişte iktidarda olduğu dönemlerde eğitime yaptığı katkılara işaret etti. Tam gün eğitim, modern ölçme ve değerlendirme yöntemleri, köy çocuklarının daha eşit şartlarda eğitim alması için atılan adımlar ve meslek liselerinin güçlendirilmesi gibi uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. Ancak, UBP hükümetleri döneminde bu adımların geri alındığını belirtti:

“CTP’nin eğitimde attığı tüm adımlar, UBP hükümeti tarafından yok sayıldı. Bugün çocuklarımız fırsat eşitliğinden tamamen yoksun. Yalnızca parası olanlar iyi eğitim alabiliyor ve bu durum toplumsal adaletsizliği daha da derinleştiriyor.”

"Okulların açılmasına iki gün kala erteleme kararı skandaldır"

Hükümetin eğitime olan ilgisizliğini ve plansızlığına dikkat çeken Talat, kamu okullarındaki tadilat ve tamiratların yaz boyunca yapılmamasını skandal olarak nitelendirdi. Talat, okulların açılmasına iki gün kala yapılan bir hafta erteleme kararına da sert tepki gösterdi:

“Öğrencilerimiz konteyner sınıflarda eğitim görmeye mahkûm edildi. Okulların açılmasına yalnızca iki gün kala, hazırlıklarını tamamlamış binlerce aile ve öğrenciye hiçbir gerekçe sunulmadan eğitim yılı bir hafta ertelendi. Gerekçe olarak öğretmen atamalarının yapılamaması gösteriliyor ama asıl neden UBP’nin kurultayıdır. Bu kararla çocuklarımızın eğitim hakkı, siyasi çıkar hesaplarına kurban edildi.”

Talat, atama bekleyen öğretmenlerin durumuna da değinerek, geçici öğretmenlerin atama sürecinin UBP’nin iç çekişmelerine göre yönetildiğini söyledi.

"Hükümet, geçici öğretmenlerin atama sürecini Ünal Bey’in kurultayda zarar görmemesi için erteledi. Bu kadar umursamaz bir yaklaşım, çocuklarımızın geleceğiyle oynuyor."

"Eğitim Bakanı halkı kandırmaya çalışıyor"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na da eleştirilerde bulunan Talat, bakanın gerçekleri gizlediğini söyledi. Kamusal eğitimin bu kadar geri planda kalmasının sorumluluğunu taşıyan hükümetin, halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini ifade etti:

“Nazım Bey, bu ülkede iki kişinin bildiği şeyin sır olmadığını unuttu. Halk neyin döndüğünün farkında. UBP hükümeti, çocuklarımızın eğitim hakkını kendi çıkarları için kullanıyor.”

"CTP kamusal eğitimi canlandırmak için yönetimi devralmaya hazır"

Talat, CTP’nin eğitime olan bağlılığını yineleyerek, partinin kamusal eğitimi yeniden canlandırmak için hazır olduğunu belirtti. CTP’nin tam gün eğitim, çağdaş müfredatlar ve fırsat eşitliği sağlama hedefleriyle yola çıktığını belirtti:

“CTP, bu memleketin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak, nitelikli eğitim sunmak ve kamusal eğitimi yeniden ayağa kaldırmak için yönetimi devralmaya hazırdır. Hükümetin istifası, eğitimde ve diğer tüm alanlarda yeni bir sayfa açmanın ilk adımıdır.”

"Sendikalar ve halk güçlü tepki göstermeli"

Talat, sendikalara ve topluma da çağrıda bulunarak, hükümetin eğitime yönelik bu tutumuna karşı daha güçlü bir direniş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Talat, “Sendikaların, sembolik eylemlerden ziyade sonuç alabilecek modeller geliştirmesi şart” dedi.

Talat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer sendikaların öncülüğünde öğretmenler ‘hayır, okulları biz açıyoruz’ diyebilmiş olsalardı, başımıza çöreklenen bu zihniyeti geriletmek, bundan sonra alabilecekleri keyfi kararların önüne geçebilmek çok daha mümkün olacaktı. Halbuki maalesef ne ailelerden ne de öğretmenlerden yeterli tepkiyi görmeyen UBP öncülüğündeki “hükümet”, rezilliklerini tırmandırma konusunda daha fazla cesaret toplamaktadır.”

“Hükümet” Hemen Şimdi İstifa!

Talat konuşmasında şu açıklamalara yer verdi:

“CTP Girne İlçesi olarak vurgulamak isteriz ki, partimiz kamusal eğitimi adım adım yeniden canlandırmak, kamu okullarını olması gereken seviyeye getirmek için yönetime taliptir. CTP yurdumuzda diğer tüm alanlarda olduğu gibi, eğitimde de önümüzün açılabilmesinin bugünkü “hükümetin” istifa etmesi şartına bağlı olduğunu bilmektedir.

CTP nüfus politikasına dayanan bir anlayışla, tam gün eğitime geçmek, okulların fiziki altyapısını süratle güçlendirmek, çağdaş modellerle kendine güvenen, sorgulayan, araştıran, başarılı nesiller yetiştirebilmek, nitelikli eğitime yalnızca ayrıcalıklı bir azınlığın değil, memleketteki tüm çocukların erişebilmesini, yani eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için bu memleketi yönetmeye taliptir.

CTP Girne İlçesi, tüm Girne bölgesi halkından, bölgedeki CTP’li belediyelerin yerel yönetim performansını da dikkate alarak, partimizin merkezi hükümette de hizmet verebilmesi için güçlü bir destek talep ediyor. Bugün biz Eğitim Bakanlığının çocukları konteyner sınıflarda eğitim görmeye layık gördüğünü konuşurken, diğer yandan Çatalköy-Esentepe Belediyesinin inşa ettiği pırıl pırıl okul binasıyla, Girne Belediyesi’nin her alanda olduğu gibi okullara yaptığı yatırımlarla, Dikmen Belediyesi’nin tüm bölgedeki okulların yıllardır her türlü ihtiyacını karşılamasıyla başka türlü bir hizmet anlayışının mümkün olduğunu görüyoruz. Halkımızdan desteği yerel yönetimlerdeki tüm bu icraatları, merkezi yönetime taşıyabilmek için talep ediyoruz.

UBP-DP-YDP “Hükümeti” ayrıcalıklı bir azınlık yaratma, siyasetten avanta koparma, kendileri ve yakınlarının çıkarlarının derdindedir. Bu zihniyetten kurtulmanın tek yolu başımıza çöreklenmiş bu belayı defetmekten geçmektedir.

Siz değerli halkımızdan ricamız “hükümetin” istifa etmesi talebini yükselterek, CTP’nin halkla birlikte kuracağı, irade sahibi, gerçek iktidarın önünü açmanızdır.

Yarın çok daha geç olmadan;

Çocuklar okula,

“Hükümet” Hemen Şimdi İstifa!