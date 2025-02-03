Ege Denizi'nde 'deprem fırtınası': Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen sarsıntılar Ege'nin iki yakasında endişe yarattı.

AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif ederek, 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıkladı.

AFAD, Ege Denizi'nde Türkiye'ye en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini belirtti.

Santorini Adası yakınlarında gerçekleşen depremlerin derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor.

AFAD'ın 3 Şubat'ta yaptığı paylaşıma göre son günlerde bölgede kaydedilen en büyük deprem 4.8 şiddetinde.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 2 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada peş peşe depremlerin ardından bölgede güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı.

Kikilias, Santorini ve Amorgos'ta yer alan Anidros bölgesinde son 48 saatte bölgede 200'den fazla sismik faaliyetin kayda geçtiğini söyledi.

Bakan, mevcut veriler ışığında bunların su altı fay hatlarından kaynaklandığı ve volkanik faaliyetlere bağlı olmadığını vurguladı.

Santorini halkının bir bölümü ise adayı Pazartesi günü kalkan feribotla terk etti.

Adada okullar Salı günü de kapalı olacak.

Bakan Kikilias, ayrıca Ammoudi, Armeni, Korfos ve Fira Liman'ından uzak durulması çağrısı da yaptı.

Turistik Santorini Adası'na her yıl milyonlarca turist taşıyan seyir gemileri, genelde bu limanlarda demir atıyor ve turistler küçük teknelerle adaya çıkıyor.

Yunan bakan ayrıca kapalı alanda kalabalık toplanmalar yapılmaması, terk edilmiş binalara yaklaşılmaması, binalardan "yapısal olmayan tehlikeli unsurların kaldırılması", yüzme havuzlarının boşaltılması ve seyahat edenlerin toprak kayması riski olan yollardan uzak durması uyarısı yaptı.

Önlemlerin yanı sıra Yunanistan'ın Güney Ege Bölgesel İtfaiye Birimi teyakkuza geçirildi ve Santorini'ye olası müdahaleler için kurtarma ekipleri gönderildi.

Türkiye'ye en yakın deprem 140 km uzakta

AFAD 3 Şubat'taki paylaşımda 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşandığını hatırlattı.

AFAD "14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır" dedi.

Yaklaşık 15 bin kişiye ev sahipliği yapan Santorini, Helen Yayı olarak bilinen volkanik adalar zincirinin bir parçası.

Bu bölgede 1956'da gerçekleşen bir volkan patlamasında 53 kişi hayatını kaybetti.

'Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum'

Deprem uzmanları, Ege'deki sismik hareketliliğe karşı uyarıda bulundu.

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 2 Şubat'ta yaptığı paylaşımda "Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir de basına yaptığı değerlendirmede depremlerin "yeni bir volkanik aktivite başlangıcını gösterdiği kabul edilebilir" diye konuştu.

Sözbilir, bölgedeki fay sistemlerinin "yakın gelecekte yıkıcı deprem üretme ihtimali yüksek görünmektedir" dedi.

Bölgenin uzaklığından dolayı Türkiye kıyılarına yönelik riskin düşük olduğunu kaydeden uzman, "Yediden büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Selanik'teki Aristotales Üniversitesi'nden jeofizik profesörü Kostas Papazaços ise Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı değerlendirmede "Her ihtimal masada" diye konuştu.

Yunan uzman, "Tam da bu yüzden önlem alıyoruz ki daha kuvvetli bir depremin etkilerini sınırlandırabilim" dedi.

Santorini bir süper yanardağ mı?

Dünya'da bilinen 20 süper yanardağ var ve ortalama her 100 bin yılda dev bir patlama oluyor.

ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nın altında bulunan dev magma ocağı ile İtalya'nın Napoli kenti açıklarındaki Capri Filegri süper yanardağ olarak değerlendiriliyor.

Bir yanardağın bu kategoriye alınması için 1-8 ölçekli Volkanik Patlama Endeksi'nde sekiz değerinde patlama yaratma beklentisi ölçü alınıyor.

Santorini'nin ise bu endekste maksimum 7'ye çıkması bekleniyor.

Hilal şeklindeki Santorini Adası, milattan önce 1600'de gerçekleşen tarihin en büyük volkan patlamalarından biri sonucu şu anki halini aldı.

Santorini'nin Bodrum kıyılarına uzaklığı yaklaşık 170 kilometre.