Editörün Notu – “Türkiye’nin Seçimi” Özel Sayısı

Gaile’nin 501. sayısında “Türkiye’nin Seçimi” dosyasını yayımlıyoruz. Bu dosyada, hem Türkiye hem de Kıbrıs’ın kuzeyinden akademisyenler, düşün insanları ve aktif siyaset yapan kişiler, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçime dair değerlendirme yazıları yazdı. Bir önceki sayının gündemi de Türkiye ile ilgiliydi ve beklendiği üzere depremdi. Beş yüz sayıyı geride bırakırken Gaile’nin ardı sıra iki sayısını tümüyle Türkiye gündemine ayırmasının çok sık rastladığım ve olağan bir durum olmadığını belirtmem gerek öncelikle.

AKP iktidarının son yıllarda kendi ülkesinde giderek artırdığı şiddetinden elbette Kıbrıs’ın kuzeyi de fazlasıyla payını almaktadır. Çok sık kullanılan ancak bu kez geçerliği aşikâr olan “akıl tutulması” durumunu tam anlamıyla iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Nereden tutarsanız tutun, elinizde kalıyor. Ekonomi, adalet, demokrasi, sınıf mücadelesi, dış siyaset, kadın ve çocuk hakları, sağlık, eğitim, tarım, turizm, medya…

Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılıp tek bir adamda birleşmesine bağlı olarak Türkiye’nin yönetiminde otoriterleşmenin had safhaya ulaştığı, bunun akabinde de kutuplaşmanın, nefret söyleminin, akıl dışı politikaların can yaktığı söylenmelidir. Özellikle de bu olumsuz yönetim anlayışından, AKP jargonuyla ifade edilecek olursa “mazlum”ların, “kul hakkı olan”ların ve “helallik verenler”in en çok etkilendiği ayyuka çıkan bir gerçekliktir. Sözün özü, yıllardır tek bir adamın kaprisi, nefreti, öfkesi, ihtirasları bir başka deyişle duygusal iniş çıkışlarıyla yatıp kalkıyor koskoca ülke! Artık bu akıl-mantık dışı duruma, yeter demenin zamanıdır…

Türkiye’deki 21 yıllık ceberrut iktidarın karşısında ilk kez böylesi güçlü, kararlı, inandırıcı, etkileyici ve farklılıklarını kabul edip bir amaç uğruna, Türkiye’nin demokratik ve adil bir şekilde yönetilmesine odaklanan bir muhalefet anlayışı hâkim. 14 Mayıs’ta Türkiye’de ve elbette Kıbrıs’ın kuzeyinde taşların yerinden oynayacağı ve değişimin gerçekleşeceğini düşünüyor, bekliyor ve umuyoruz.

Nisan ve Mayıs sayılarını birleştirdiğimiz Gaile’nin beş yüz birinci sayısında rutinimizden farklı olarak daha çok sayıda yazı/yazarla sizlerleyiz. Yazıları tanıtmanın zamanınızı alacağını düşünüyorum. Gaile 501, Türkiye’nin Seçimi özel sayısına katkı sağlayan değerli yazarlara; Aslı Murat, Celal Özkızan, Hakkı Yücel, Halil Karapaşaoğlu, Levent Köker, Mehmet Çağlar, Mine Atlı, Mustafa Özbilgehan, Nikolaos Stelgias, Nilgün Arısan, Niyazi Kızılyürek, Orhan Erönen, Sezai Sarıoğlu, Yılmaz Akgünlü, Yonca Özdemir’e teşekkürlerimle…

EMEK ve ÖZGÜRLÜK’TEN yana olanların özne olacağı bir Türkiye özlemiyle iyi okumalar dilerim.

Sayı Editörü: Ahmet Güneyli

Yayın Kurulu:

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Niyazi Kızılyürek

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Ağ editörü ve kapak tasarımı: Hüseyin Özbarışcı

Yayıncı: yeniduzen.com