“Cezaevi Müdürü'nün af yetkisiyle 110 mahkum tahliye edildi”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Cezaevi Müdürü'ne mahkemelerin verdiği hapis cezalarının üçte birine kadarını bağışlama yetkisi tanıyan tüzük değişikliğinin geri çekilmesini değerlendirdi.

CTP olarak söz konusu düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesi'nde dava açtıklarını belirten Solyalı, hükümetin tüzük değişikliğini ara emri duruşmasının yapılacağı gün geri çektiğine dikkat çekti. Solyalı, böylece hukuka aykırı olduğunu savundukları düzenlemenin mahkeme tarafından incelenip karara bağlanmasının önüne geçildiğini ifade etti.

Tüzüğün geri çekilme işleminin de hukuki belirsizlik yarattığını vurgulayan Solyalı, önceki düzenlemeye dayanılarak yapılan işlemlerin saklı tutulduğunu ancak yeni uygulamalar bakımından hangi hükümlerin yürürlükte olduğunun belirsiz kaldığını kaydetti.

Eski uygulamanın idari baskıyla sürdürülmesine yönelik girişimlerin kaygı verici olduğunu belirten Solyalı, yürürlükte olmayan bir düzenlemenin idari talimatla uygulanamayacağını vurguladı.

110 mahkum tahliye edildi

Solyalı, Cezaevi Müdürü'nün cezanın üçte birini bağışlama yetkisini kullanmasıyla bugüne kadar cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı suçları da dahil olmak üzere 110 mahkumun tahliye edildiğini açıkladı.

Sorunun yalnızca ceza indirimi olmadığını belirten Solyalı, mahkeme kararlarının sonuçlarını siyasi idarenin takdirine bırakan anlayışın hukuk güvenliğini ve kuvvetler ayrılığını zedelediğini ifade etti.

“Yeni Ceza İnfaz Yasası hazırlayacağız”

CTP olarak çağdaş, bütünlüklü ve Anayasa'ya uygun bir Ceza İnfaz Yasası hazırlayacaklarını söyleyen Solyalı, ceza infazının yalnızca cezalandırma amacı taşımaması gerektiğini belirtti.

İyi hal gösteren, kendisini geliştiren ve yeniden topluma kazandırılmaya hazır hükümlülerin gerekli koşullarda daha erken özgürlüklerine kavuşmasının çağdaş ceza adaletinin gereği olduğunu kaydeden Solyalı, ancak bu kararların siyasi atamayla göreve gelen tek bir kişinin takdirine bırakılamayacağını vurguladı.

Solyalı, suçun niteliği, mağdurun hakları, kamu yararı, toplum güvenliği ve hükümlünün topluma uyumunun birlikte değerlendirileceği; objektif ölçütlere, kurumsal değerlendirmeye ve yargısal güvencelere dayalı bir sistem kuracaklarını ifade etti.

Şartlı Tahliye Tüzüğü'nün dokuz kez değiştirilmesine de tepki gösteren Solyalı, günübirlik kararlar yerine kalıcı ve güven veren bir hukuk düzeni oluşturacaklarını belirterek, “Adalet, ne siyasi makamların keyfine bırakılabilir ne de yalnızca cezalandırmaya indirgenebilir” dedi.