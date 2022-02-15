Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz: İlaca %37 zam kapıda

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz Türkiye’de ilaca bu hafta sonu yapılması beklenen yüzde 37.43’lük zammın Kıbrıs’ın kuzeyine de yansıyacağını söyledi, bunun en büyük sebebinin ‘ilaçta dışa bağımlılık’ olduğunu savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Öksüz, Türkiye’de her yıl Şubat ayında Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kurum tarafından ilaç için Euro üzerinden bir bedel belirlendiğini dile getirdi, bu bedelin 4.57’den 6.29’a çıkarıldığını ve bu artışın Cumartesi gününden itibaren raflara yansımasını beklediklerini aktardı.

Zammın aynı tarihte Kıbrıs’ın kuzeyine de yansıyacağını ve halkın cebini olumsuz etkileyeceğini ifade eden Öksüz şunları anlattı: “Türkiye’deki yetkililerin Cuma akşamı resmi bir belgeyle zammı açıklaması bekleniyor. Bu da artışın Cumartesi raflara yansıyacağını ve bizde de etkili olacağını gösteriyor. Sadece Türk ilaçlarında artış olacak ama bu bile hayat pahalılığının arttığı böylesi bir dönemde halkı çok olumsuz etkileyecek. İnsanların ilaca erişimi bir kez daha zorlaşacak. Bu çok üzücü bir durum…”

“İlaçta yüzde yüz dışa bağımlıyız… Sağlığımıza bile başkası karar veriyor”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki mercilerin bu zamma müdahale edemeyeceğini ancak yerli ilaç üretiminin önünü açarak ‘ilaçta dışa bağımlı olma’ konusunda kontrol sağlayabileceğini aktaran Öksüz, “ilaç sanayisi bir an önce geliştirilmelidir” dedi. Öksüz şöyle devam etti: “Artık kendi ilacımızı üretebilir noktaya gelmeliyiz. İlaçta olsun diğer ülkelere bağımlı kalmamalıyız. Bunu defalarca söyledik. Bununla ilgili çeşitli noktalarda mağduriyetler yaşıyoruz. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Türkiye’deki ilaç üreticileri ilaç zammı beklediği için piyasaya ilaçları az az verdi, bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti yurtdışına ihracat yasağı koydu ve Kıbrıs da dış pazar sayıldığından ülkeye ilaç gelmedi. Eksiklikler yaşadık. Vatandaş ceibnde para olmasına rağmen ilacına ulaşamadı. Bu yüzden dışa bağımlı olmamamız gerekiyor. Eğer biz yüzde 70 Türkiye, yüzde 30 Avrupa pazarından ilaç alıyorsak, biz demek ki ilaçta tamamen dışa bağımlıyız. Bu yüzden ilaçta yerli üretimi savunuyoruz, ülkede ilaç sanayisine yatırım yapılmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde, hiç değilse sağlıkta kendi kaderimizi belirleyebilecek, başkasına bağımlı olmayacak noktaya gelebiliriz”.

“2022 her konuda tam bir ‘sağlıkta çöküş yılı’ olacak…”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘2022 sağlıkta çöküş yılı olacak’ açıklamasıyla ilgili de konuşan Öksüz, sadece ilaç konusunda değil, hastanelerdeki eksiklikler, sağlığa ayrılan yetersiz bütçe ve altyapı eksiklikleri nedeniyle de sağlığın ciddi bir çöküşün eşiğinde olduğunu savundu. Hekimlerin can güvenliği sorunundan kritik hastalıklarda ilaç bulamama sıkıntısına kadar birçok noktada iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini söyleyen Öksüz, “bizler için 2022 net bir şekilde sağlıkta çöküş yılı olacaktır” ifadelerini kullandı.