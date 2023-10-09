Eczacı anne baba ve doktor kızı teminatla serbest

“Sahte reçete” soruşturmasında tutuklanan eczacı anne baba ve doktor kızları yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye detayları anlatan polis, zanlıların, “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandıklarını ve 3 gün tutukluluk aldıklarını hatırlattı.

Polis, zanlıların 2023 yılı Ocak ve Ağustos ayları içinde Serdarlı bölgesinde ve Dörtyol bölgesinde faaliyette olan eczane sahiplerinin, dolandırmak kastiyle ve sahtekârlıkla öz kızları olan Dr. S. T.’nin bilgisi ve yardımıyla, eczanelere gelen hastaların almadıkları ilaçları almış gibi gösterdiklerini belirtti.

Polis, zanlıların iş yerlerinde ve evlerinde arama yapıldığını, birçok elektronik eşyanın emare olarak alındığını ve E.T.’nin eczanesinin yakınlarındaki çöp kutusunda küpürü kesilmiş ilaçlar bulunduğunu kaydetti.

Polis zanlıların birçok reçeteyi sahtelediklerine işaret ederek, tahkikatın devam ettiğini kaydetti.

Polis zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç, 50 şer ben TL nakdi teminat ve 500 er bin TL kefalet senedi imzalanması ve haftada 1 ispat-i vucutta bulunmaları şartıyla ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı