Düzce'de 5,9'luk deprem: Biri ağır 35 yaralı

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Türkiye’nin Düzce Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedildi. Düzce ve çevre illerde panik nedeniyle biri ağır 35 kişi yaralandı. Depremin ardından 70'in üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi. Düzce ve Sakarya'da okullar tatil edildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.