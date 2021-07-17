Unite Cyprus Now aktivistleri Maraş’ta eylem gerçekleştirdi.

Mağusalı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum barışseverler dün Maraş'ta bir araya gelerek ortak bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemde barışseverler ele ele çember oluşturarak birliktelik mesajı verdi,

Rumca ve Türkçe yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Mağusalı Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar beraberiz, biz her zaman bir birimizi çok iyi anladık, her zaman bizim duygularımız, acılarımız, sevinçlerimiz ortak oldu. Bir birimizi tanıdıktan sonra hep beraber mücadele ettik ve bugün el ele Maraş’tayız”

“Tarafları kapsamlı bir çözüm için görüşme masasına davet ediyoruz"