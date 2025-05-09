Duygu ve Mekân Buluştu: 9. Uluslararası Tasarım Festivali Sona Erdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Tasarım Festivali, bu yıl “Sentiment/al” temasıyla gerçekleşti. Festival boyunca duygu ve mekân ilişkisi mimarlık ve tasarım odağında disiplinlerarası etkinliklerle ele alındı.

Festivalin açılışı; UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri , K.T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara ve İstanbul Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü’nün konuşmalarıyla yapıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Nadiri, yaratıcılık ve inovasyonun önemine vurgu yaptığı konuşmasında sanat ve tasarımın insan yaşamına kattığı estetik ve işlevsel değerin altını çizerek, “Sanat ve bilime olan ihtiyacın hiç bitmeyeceğinin farkındayız. Daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Festivalin bu yılki teması hakkında konuşan Prof. Dr. Cemil Atakara, “Tasarım ve mimarlıkta uzun süredir düşünülmesi gereken ama sıklıkla geri planda kalan ‘duygu’nun önemine odaklandık. Hissedileni görünür kılmakla yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.

K.T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ise bu tür iş birliklerinin Kuzey Kıbrıs’ın akademik ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, etkinliğe emek verenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Alper Ünlü de sunumunda “Dizayn, his ve bilim arasında bir köprüdür. Elimizde yaratmanın gücü var” diyerek tasarımın anlam dünyasındaki yerini vurguladı.

Festival kapsamında altı farklı atölye çalışması yürütüldü. Sanal gerçeklik, yapay zekâ, duygusal mekânlar ve kamusal alan tasarımları gibi yenilikçi konular, katılımcıların aktif katılımıyla işlendi. Ayrıca çeşitli sergiler ve seminerler düzenlenerek program zenginleştirildi.

7 ve 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen tematik seminer günlerinde, Polonya’dan davetli konuşmacı Natalia Olszewska ile UKÜ’den Dr. Bedia Tekbıyık Tekin, Münevver Özgür Özersay ve Gürkan Gökaşan farklı perspektiflerden duygunun mekânsal temsiline odaklanan sunumlar gerçekleştirdi.

Festival, 9 Mayıs’ta düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Katılımcılara ilham ve düşünsel derinlik kazandıran etkinlik, mimarlık ve tasarım alanında yaratıcı ve duygusal bir buluşma ortamı sundu.