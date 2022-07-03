Duygu: "Eroğlu'nun hayati tehlikesi bulunmamakta"

YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun durumu hakkında açıklama yaptı.

Duygu şunları söyledi: "3. Cumhurbaşkanımız Sn Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisimizde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmıştır, şu an itibarıyla hayati tehlikesi bulunmamakta, ileri tetkik ve tedavileri devam etmektedir, geçmiş olsun dileklerimizle…"

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