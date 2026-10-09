“Dürüst bir yönetim için halkın desteğiyle iktidara geliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili aday adaylarının tanıtım etkinliklerini Lefkoşa’da tamamladı. CTP Lefkoşa İlçesi’nin düzenlediği etkinliğe partililer yoğun ilgi gösterdi. Görkemli bir buluşmaya sahne olan etkinlikte, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partililerle tek tek kucaklaştı. Burada konuşma yapan İncirli, “6 Aralık gecesi çok büyük bir zafer kazanacağız. Halk CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara taşıyacak ve bu iktidar halkı kucaklayacak, halka hizmet etmek için gelecek” dedi. Hidden Garden’da gerçekleşen etkinliğe CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Öte yandan, dün akşam Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümetin belirli kişilere avantaj sağlayacak yasa değişikliklerini son dakikaya kadar geçirme girişimine karşı mücadele eden bazı CTP milletvekilleri etkinliğe katılamadı. Meclis’teki görevlerini sürdüren milletvekillerine, etkinlikte bulunan partililer coşkulu alkışlarla destek gönderdi.

İncirli: Gelir gelmez ilk iş yolsuzlukların peşine düşmek

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu karanlık gidecek ve hep birlikte aydınlık bir ülkeye yürüyeceğiz” diyerek CTP’nin 56 yıllık tecrübesiyle ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya hazır olduğunu vurguladı. “56 yıllık emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelemizin verdiği gurur var yüreklerimizde” şeklinde konuşan İncirli, milletvekili aday adaylarının her biriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Konuşmasının devamında son beş yıldır yaşanan olaylara değinen İncirli, CTP’nin bütün usulsüzlüklerin hesabını soracağını söyledi. İncirli, “CTP hükümete gelir gelmez bu yapılan adaletsizliklerin, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların peşine düşecek” diyerek bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracaklarını anlattı. “Bu otorite bizi de denetleyecek, bizden öncekileri ve sonrasında denetleyecek ve bu ülkede hiç kimse bir başkasının hakkını yiyemeyecek” şeklinde konuşan İncirli, CTP’nin kuracağı düzende herkese eşit hizmet verileceğini ve ayrımcılık yapılmayacağını söyledi.

“6 Aralık gecesi çok büyük bir zafer kazanacağız”

CTP’nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir parti olduğunu söyleyen İncirli, “CTP kuracağı yeni yönetimle memleketin tüm kesimlerini kucaklayarak geliyor. Tümüne hizmet vermeye geliyor” dedi. İncirli, 6 Aralık gecesinden CTP’nin büyük bir zaferle çıkacağını ifade ederek şu şekilde konuştu;

“Hesap verebilen ve dürüst bir yönetim için, halkın desteğiyle çok güçlü bir şekilde iktidara geliyoruz. 6 Aralık büyük bir gün olacak. 6 Aralık gecesi çok büyük bir zafer kazanacağız. 6 Aralık'ta hem belediyelerde hem de hükümette görevi almaya CTP hazırdır”

“CTP halka hizmet etmek için gelecek”

Sıla Usar İncirli, CTP’nin halkın iktidarını kuracağını vurgulayarak “Biz bu iktidarı halkımızla paylaşacağız. Sivil toplumla, meslek örgütleriyle, ekonomik örgütlerle, sendikalarla, sektör temsilcileri ile birlikte yöneteceğiz. Kuracağımız halkın iktidarı olacak. Halk CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara taşıyacak ve bu iktidar halkı kucaklayacak, halka hizmet etmek için gelecek” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında belediye başkan adaylarının her biriyle gurur duyduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, unutulmaz eserlere imza atan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile çok özel bir aday olan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp’ın başarılı olacaklarına inanç belirtti.

“11 Ekim Pazar günü Aday Seçim Kurultayımızda buluşuyoruz”

Konuşmasının sonunda partililere seslenen İncirli, sözlerini şu şekilde tamamladı;

“Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin memleket sevgisini, ülke için hazır olduğunu, dayanışma içinde olduğumuzu ve halkımızla kenetlendiğimizi görsünler. 11 Ekim Pazar günü Milletvekili aday belirleme kurultayımız var. Yeni bir dönemin vizyonunu, önceliklerini ve yol haritasını paylaşacağımız, ülkeyi yönetmeye hazır kadrolarımızı tanıtacağımız Aday Seçim Kurultayımızda buluşuyoruz. Çünkü şimdi söz bizde.”