Duruşma 8 Temmuz’a ertelendi!

Cyprus Mail’in haberine göre, Perşembe günü Türk-İsrailli gayrimenkul geliştiricisi Simon Aykut'un yargılandığı davada, Afik Şirketler Grubu'nun konut ve turizm kompleksleri inşa ettiği kuzeydeki Kıbrıslı Rum mülklerine ilişkin ayrıntılar içeren raporlar sunuldu.

Aykut, kuzeydeki Kıbrıslı Rum taşınmazlarında 43 milyon euro değerinde mülkün geliştirilmesi ve satışı ile suçlanıyor. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında kuzeyden güneye geçmeye çalışırken tutuklanmıştı.

İskele bölgesinde, çoğunluğunun Kıbrıslı Rum kesimine ait araziler üzerinde olduğu düşünülen çeşitli inşaat projeleri gerçekleştiren Afik Grubu'nun kurucusudur.

Perşembe günkü duruşmalar, Gastria ve Famagusta-Trikomo bölgesindeki plaj kompleksleri, özellikle Ceasar Beach ve Ceasar Blue olmak üzere üç Afik Group gelişimine odaklandı. Komplekslerin yerini gösteren bir harita da sunuldu.

Raporlarda parsellerin konumu, planları, açıklamaları, arazi alanı ve mülkiyeti hakkında ayrıntılar yer aldı.

Ceasar Beach 8 parsel üzerine kurulurken, Ceasar Blue 17 parsel üzerine inşa edildi. İki proje için toplam 23 adet rapor hazırlandı.

Savunma avukatı Maria Neofytou, ilk dava dosyasından bazı belgelerin çıkarıldığını ve sunulan haritanın kendisine verilmesini talep ederek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Savcılık itirazda bulunmazken, davanın 8 Temmuz günü saat 09.15'te görülmesine devam edilecek.