Dünyanın ilk uzun metraj yapay zekâ filmi Fısıltılı Tepe’nin galası UKÜ’de yapılıyor
Yönetmenliğini Dr. Müge Günay’ın üstlendiği ve tamamen yapay zekâ teknolojisiyle üretilen Fısıltılı Tepe adlı korku filminin galası, vizyondan önce ilk kez Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenleniyor.
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Yönetmenliğini Dr. Müge Günay’ın üstlendiği ve tamamen yapay zekâ teknolojisiyle üretilen Fısıltılı Tepe adlı korku filminin galası, vizyondan önce ilk kez Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenleniyor.
Dünya prömiyerini 8 Haziran’da Güney Kore’de yapacak Fısıltılı Tepe’nin galası 16 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda yapılacak.
Müge Günay’ın verdiği bilgiye göre, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bu uzun metraj yapay zekâ filmi, yazar Şafak Yolcu’nun Tepenin Bekçileri adlı eserinden uyarlandı. Film, Kıbrıs’ta yaşanmış gerçek bir olaya dayanarak kurgulandı.
Galaya katılım ücretsiz olacak.
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Etiketler : film, Fısıltılı Tepe