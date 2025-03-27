‘Dünya Tiyatro Günü’nde iki oyun birden ücretsiz olarak sahneleniyor

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde iki oyun ile birlikte seyirci karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan ‘Yarım Canlar Destanı’ ve ‘Beni Macbeth Me Müzikali’nin seyirci ile buluşacağı ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde oyunlar ücretsiz olarak sergileniyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, ‘Yarım Canlar Destanı’ bugün saat 19:00’da, ‘Beni Macbeth Me Müzikali’ ise bugün saat 21:30’da perde açıyor.