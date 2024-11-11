“Dünya standartlarının üzerindeyiz, vakalar yirmili yaşlara kadar düştü, bu yıl 225 yeni vaka var”

Ebru OSMAN

Kıbrıs’ın kuzeyinde meme kanseri vakaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yirmili yaşlara kadar düştüğü belirtilen meme kanseri konusunda erken teşhisin hayat kurtardığı söyleniyor.

Bu bağlamda meme kanserinde farkındalığı artırmak için her yıl Ekim aylarında ülkemizde ve dünyada etkinlikler düzenleniyor. Meme kanseri konusunda YENİDÜZEN’e bilgi veren Kanser Hastaları Yardım Derneği Onursal Başkanı Raziye Kocaismail, “Yaş aralığı yirmili yaşlara kadar düştü. Genelde bu hastalık kırklı yaşlarda başlıyor, ancak bizim ülkemizde durum böyle değil” dedi.

Kocaismail, meme kanseri vakalarının ülkemizde, dünyaya oranla daha erken yaşlarda görülmesinin sağlık kontrollerinin daha erken yaşlarda de önceden başlaması gerektiğini ifade etti, “Hormonal problemler veya ailede kanser vakası varsa, erken yaşta muayenelere geçilmelidir” şeklinde konuştu.

“Bu yılki teşhis 200-225 civarında”

Raziye Kocaismail, şu anda 2024 yılında teşhis sayısının 200 ila 225 civarında olduğunu belirtti. Kocaismail, bu rakamın dünya istatistiklerine göre oldukça genç yaşlara kadar indiğini vurguladı. Ekim ayındaki farkındalık etkinlikleri sayesinde birçok insanın bu konuya olan duyarlılığının arttığını gözlemlediklerini ifade eden Kocaismail, “Erken tanı hayat kurtarır. Erken teşhis sayesinde tedavi süreci daha kolay geçiyor ve yaşam şansı büyük ölçüde artıyor” dedi.

“Erken teşhis, hastaların yaşam şansını önemli ölçüde yükseltiyor”

Kanser Hastaları Yardım Derneği Onursal Başkanı Kocaismail, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmenin devamında, geçmiş yıllara oranla hastaların daha erken evrelerden muayene başvurmasının, farkındalık çalışmalarının bir başarısı olduğunu dile getirdi. “Ülke genelinde insanların kendi kendine muayene etmeleri ve ardından doktor kontrolüne gitmeleri, erken teşhisin önemini artırıyor. Özellikle evre iki ve evre üç olarak teşhis edilen hastalarda yaşam şansı önemli ölçüde yükseliyor, bu da hayat kurtarıcı bir etki yaratıyor” ifadelerini kullandı.

2024’e ait vakaların verileri henüz yok

Diğer yandan vaka sayısının artmasıyla birlikte, etkin mücadele için verinin bulunmadığını dile getiren Kocaismail, pandemi döneminde verilerin göz ardı edildiğini ve bu verilere ulaşmak için Sağlık Bakanlığı’yla yakın zaman içerisinde görüşmeler yapılacağını belirtti. En son verilerin 2018’e kadar gelindiğini, ancak 2024 yılına kadar vakaların araştırılması gerektiğini vurgulayan Kocaismail, “Bu verilerin araştırılmasıyla birlikte elimizde şu anda ülkede kanserin nerede yoğunlaştığını ve yoğunlaşan kanser türünü gösterecek bir yol haritamız olacak” şeklinde konuştu.

Meme kanserini yenen güçlü kadınlar, yaşadıkları süreçleri YENİDÜZEN’e anlattı / YARINDAN İTİBAREN HER GÜN YENİDÜZEN'de

Kanser Hastaları Yardım Derneği’nin desteğiyle bir araya geldiğimiz ve meme kanserini yenerek büyük bir mücadele veren 4 güçlü kadınımız – İlkiz Akrep, Ziynet Selçuk, Bağdagül Dadı ve Sadiye Akay – YENİDÜZEN’e vermiş oldukları özel röportajlarında yaşadıkları zorlu süreci, kazandıkları zaferi ve bu süreçte öğrendikleri değerli hayat derslerini samimi bir şekilde anlattı.

YENİDÜZEN’nin röportaj için katıldığı esnada Doç. Dr. Yeşim Üstün’ün yenile açmış olduğu güzellik salonunda meme kanseriyle mücadele eden kadınlarımıza moral ve farkındalık amaçlı her ay düzenlediği bakım etkinlikleriyle karşılaştık.