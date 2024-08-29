Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi örgütler 1 Eylül’ü Pazartesi akşamı Dayanışma Evi önünde kutlayacak

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Küresel Barış için Sendikaların Eylem Günü 1 Eylül’ü, bu yıl 2 Eylül Pazartesi akşamı Dayanışma Evi önünde kutlayacak.

DEV-İŞ tarafından yapılan ortak açıklamada, etkinliğin, saat 19.00’da başlayacağı belirtilerek, kitlesel olarak etkinliğe katılım çağrısı yapıldı. Ayrıca etkinliğin içeriğiyle hemfikir olan tüm siyasi parti ve kuruluşlar da etkinliğe destek vermeye davet edildi.

Açıklamada, Ortak Deklarasyon okunmasının ardından “Lena Melanidu” Barış İçin İki Toplumlu Koro tarafından sunulacak sanat programıyla etkinliğin tamamlanacağı ifade edildi.

-“Barış, yeniden birleşme ve sosyal adalet için mücadelemizi sürdürmeliyiz”

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun, 1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül’ü, Nazizm ve faşizm vahşetinin katlettiği milyonlarca kurbanın anısına “Küresel Barış için Sendikaların Eylem Günü” olarak ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Dünya barışı için eylem günü, her ilerici ve demokrat insan için ülkemizde ve dünyada barışın hâkim olması hedefiyle mücadeleyi yoğunlaştırma günüdür.

Bu vesileyle ülkemizde barış, yeniden birleşme ve sosyal adalet için mücadelemizi sürdürmemiz ve yoğunlaştırmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”