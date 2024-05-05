Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde seçimi Moldova’dan Dr. Natalia Ciobanu kazandı

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council-GHTC) yeni dönem başkanı, elli ülkenin katılımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) toplanan Genel Kurulda yapılan seçimle belirlendi.

Üç ülke delegesinin yarıştığı seçimi Moldova’dan Dr. Natalia Ciobanu kazandı.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (Global Healthcare Travel Council-GHTC) üye 56 ülkeye 2024-26 (Nisan) döneminde başkanlık yapacak ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı (6th Global Healthcare Travel Forum and Conference-GHTF2024) kapsamında toplanan Genel Kurul’da belirlendi. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (Global Healthcare Travel Council-GHTC) üye ülke delegelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ve Almanya, Suudi Arabistan ile Moldova’nın başkanlık için yarıştığı seçimi Moldova kazandı.