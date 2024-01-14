Dünya Sağlık Turizmi Forumu 56 ülkenin katılımıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde toplanacak

6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı (6th Global Healthcare Travel Forum and Conference), 56 ülkenin katılımı ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığını yürüten Kıbrıs’ın kuzeyinde, 18-20 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası etkinlik öncesi organizasyonu gözden geçirmek üzere Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan başkanlığında, GHTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, GHTC Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Organizasyon Kurulu Üyesi Farhad Bolouri doğrudan, diğer organizasyon kurulu üyelerinin ise online katılımı ile Lefkoşa’da gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından GHTF2024’ün detayları Dünyaya duyuruldu.

Sağlık Kuruluşları, Acenteler, Oteller, Aracı Kurumlar bir araya gelecek…

GHTC Dönem Başkanı Dr. Ahmet Savaşan’ın yazılı açıklaması ile yapılan duyuruda, GHTC dönem başkanı ülkelerin görev sürelerinin sonunda geleneksel olarak ülkelerinde yapılan Dünya Sağlık Turizmi Forum’un 6.’ncısının (GHTF2024) bu yıl bilimsel makalelerin sunulacağı konferans bölümünün de eklenmesiyle oluşturulan yeni formatıyla 18-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde, Limak Cyprus Deluxe Hotel’de gerçekleştirileceği resmen açıklandı.

Açıklamada GHTF 2024 kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyi ile Türkiye’den sağlık hizmeti sunan kuruluşların temsilcileri ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyine üye 56 ülkeden sağlık turizmi acenteleri, oteller, aracı kurumlar yanı sıra, STK temsilcileri ve akademisyenlerin bir araya getirileceğine yer verildi.

Türkiye, Ürdün, Dubai, Azerbaycan, Ukrayna, Hırvatistan’ın ardından başkanlık görevini üstlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin görev süresi boyunca, önceki yıllarda olduğu gibi Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin vizyonuna uygun olarak hareket ettiğinin altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, “görev süremiz boyunca bir yandan sağlık turizminin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için eğitim programı düzenledik, aynı zamanda dünyanın değişik coğrafyalarında birçok nitelikli faaliyete katıldık, destek verdik ve ayrıca pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptık” ifadelerini kullandı.

"Küresel işbirliğinin gelişmesinde GHTF’nin katkısı büyük…"

2015 yılında Monako’da kurulmasının ardından Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne başkanlık yapan ülkelerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen GHTF’nin sağlık turizminin sürdürülebilir gelişmesine olduğu kadar küresel işbirliğinin gelişmesine de önemli katkı yaptığına dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, GHTF2024 kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, Küresel Sağlık Turizminin Geleceği, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sağlık için Seyahat, Sağlık Hizmetleri ve İklim Değişikliği, Sağlık Hizmetleri ve Teknolojiler, Wellness ve Wellbeing, Sağlık Turizmi ve İleri Aktif Yaşam konularının tartışılacağına dikkat çekti.

Forum’un Bilim Kurulunda 100’e yakın bilim insanı yer alıyor…

Forum kapsamında gerçekleştirilecek konferansta sunulan makalelerin Web of Science, SCOPUS, Google Scholar gibi önemli platforumlarda taranan Springer serisinde yayınlanacağının da açıklayan Dr. Ahmet Savaşan, Bilim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un üstlendiği organizasyonun bilim kurulunda başta Kıbrıs’ın kuzeyi ve Türkiye üniversitelerinin Tıp, Diş, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Turizm bölümlerinden olmak üzere pek çok ülkeden yüze yakın bilim insanının yer aldığına dikkat çekti.

"GHTC üyeleri başta olmak üzere bütün ülkeleri Kıbrıs’a davet ediyoruz"

Savaşan, Nisan 2023-24 döneminde Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını üstlenen, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilecek GHTF2024 kapsamında düzenlenecek B2B toplantılarında, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan sağlık ve sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşların, GHTC üyesi 56 ülke başta olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarından sağlık turizmi profesyonelleri ile bir araya getirileceğine işaret etti. Savaşan yazılı açıklamasının sonunda, “GHTC’ye üye olan ülkelerin temsilcileri başta olmak üzere sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren bütün ülkeleri Akdeniz’in incisi Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştireceğimiz ve küresel çapta yeni işbirlikleri oluşturma ve yeni projeler geliştirme fırsatı sunacak GHTF 2024’e davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.