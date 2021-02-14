Dünya genelinde Covid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 81 milyonu aştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 81 milyon 14'ü iyileşti.

ABD'de 18 milyon 113 bin 821, Hindistan'da 10 milyon 603 bin 213, Brezilya'da 8 milyon 678 bin 327 ve Rusya'da 3 milyon 577 bin 907 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 468 bin 419 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 216 bin 50, İngiltere 2 milyon 125 bin 331, Almanya’da 2 milyon 112 bin, Kolombiya'da 2 milyon 72 bin 793, Arjantin'de 1 milyon 814 bin 160, Meksika'da 1 milyon 535 bin 786, Güney Afrika'da 1 milyon 385 bin 996 ve Polonya'da 1 milyon 336 bin 467’ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 419 bin 737 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 108 milyon 970 bin 592’ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 401 bin 124 kişi hayatını kaybetti.