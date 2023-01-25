Dün akşam geleceği açıklanan yakıt yüklü gemi yine gelmedi

Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt bitti, dün akşam gelmesi beklenen yakıt yüklü gemi hala daha gelmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, TPIC’in yatkını taşıyan geminin dün akşam İskenderun’dan çıktığını, gün içerisinde gelmesini beklediklerini söyledi.

Paşa, dün yaptığı açıklamada, geminin Salı akşamı geleceğini söylemiş, santralde şu an yedek depolardaki yakıtın kullanıldığını ifade etmişti.

Öte yandan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise YENİDÜZEN’e dün yaptığı açıklamasında,“ünitelerin, dipteki yakıtla çalıştığını” söylemiş, 60 MW’lik bir ünitenin ise yakıt eksikliğinden dolayı durdurulduğunu, diğer ünitelerin de minimum seviyede çalıştığını ifade etmişti.

“Güneyden enerji alımı başladı” diyen Cesurer, “Güneyle anlaşma yapıldı. Ancak elektrik kesintileri, hava şartlarına bağlı olarak başlayabilir. Geçtiğimiz günlerdeki soğuk hava geri gelir ve güneydeki elektrik talebi artarsa, aynı zamanda bize yakıt gelmezse, kesintiler kaçınılmazdır” ifadelerini kullanmıştı.