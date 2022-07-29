“DSÖ’nün Kıbrıs şubesinin 2022 yılında kapılarını açması bekleniyor”

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Demetris Athanasiou, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO/DSÖ) Kıbrıs şubesinin açılmasıyla ilgili çalışmalara devam edildiğini ve 2022 yılında kapılarını açması beklediğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansına açıklamada bulunan Sözcü, Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas’ın cuma günü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus ile telefonda görüşeceğini ve DSÖ Kıbrıs şubesinin açılması konusu dâhil bir dizi konun ele alınacağını duyurdu.

Sözcü, Kıbrıs’ta açılacak DSÖ şubesinin Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinden sorumlu olacağını belirtti. Ofisteki istihdam edilecek personele de değinen Athanasiou, ofiste Kıbrıslı uzmanlar ve yurt dışından bir uzman görev yapacağını söyledi.

DSÖ Kıbrıs şubesi özellikle bulaşıcı hastalıkları ele alacak. Bu arada konu üzerindeki iş birliği anlaşmasının Sağlık Bakanı ve DSÖ Avrupa şubesi Müdürü Hans Kluge tarafından imzalanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas’ın ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus arasında yapılacak telefon görüşmesi hakkında ise Sözcü, görüşmenin Kıbrıs’taki salgınla ilgili durum ve son gelişmeler ile Kıbrıs’ın maymun çiçeği konusundaki hazırlığına odaklanacağını belirtti.