Dr. Serkan Fundalar’ın Luricina’nın Belleğine Görsel Yolculuk Sergisi yarın açılıyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Serkan Fundalar’ın “Ya Şurdadır, Ya Burada” adlı fotoğraf sergisi, yarın, (29 Mayıs 2025 Perşembe günü) saat 10:00’da KAÜ Alayköy Kampüsü'nde sanatseverlerle buluşacak.

Rumca ismi Luricina olan Akıncılar köyünün kültürel belleğine görsel bir yolculuk sunan sergi, izleyiciyi geçmiş ile şimdi arasında düşünsel bir gezintiye davet ediyor.

KAÜ İletişim ve Basın Koordinatörlüğü’nden verilen bilgiye göre sergide, Luricina köyünün sokakları, insanları, detayları ve yok olmaya yüz tutmuş izleri yer alıyor.