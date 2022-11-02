Dr. Karayiannis: Kıbrıs'ta BQ1 alt varyantı bekleniyor

Kıbrıs Bilimsel Danışma Komitesi üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayiannis, koronavirüsün BQ1 alt varyantının Kıbrıs'ta ortaya çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Profesör, BQ1'in salı günü Yunanistan'da tespit edildiğini ve Kıbrıs'ta da tespit edilmesinin an meselesi olduğunu belirtti.

Dr. Karayiannis, kışın nasıl geçeceğinin tahmin edildiği sorusu üzerine, bunun bilinmediğini belirterek "Bir miktar salgın yaşayacağımızı tahmin ediyorum ancak bu çok sayıda vaka olmayacak, muhtemelen yaz aylarında yaşadığımız salgın seviyelerinde olacak" dedi.

Bilim insanı yeni koronavirüsü türlerinin öncekilerden daha öldürücü görünmediğini, bu nedenle sağlık sistemlerinin baskı altına girmesinin beklenmediğini, kapalı alanlarda maske kullanımı dışında herhangi bir kısıtlayıcı önlem alınması gerekmeyeceği tahminini yürüterek "Bence gevşekliğe alıştık ve daha önce içinde bulunduğumuz duruma geri dönmek zor. Gerekirse, insanlar yayılmayı önlemek için önceden tecrübe etmiş oldukları önlemleri uygulamalıdır" dedi.

Yunanistan'da Omicron 5'in bir alt varyantı olan BQ1'in tespit edildiğini belirten Dr. Karayiannis "Şu anda ABD'de yayılıyor. Geçen hafta vakaların %11'ine karşılık geliyordu; bu durum yeni alt varyantın Omicron 4 ve Omicron 5'in yerini almaya çalışacağı anlamına geliyor. Şu anda bu varyantlar daha çok hastalık oluşturma özelliğinde görülüyor. Önceki Omicron varyantları kadar patojenikler. Başka bir deyişle, en kötüsü varyant olan Delta'dan daha ılımlı" diye ekledi.

Profesör, farklı hastalıkları olan 60 yaş üstü kişileri aşı olmaya çağırarak "kendilerini korumamaları yanlış çünkü kimin hastalanacağını ve ne kadar ciddî hastalanacağını bilmiyoruz. Sağlıklarını korumak istiyorlarsa aşı yaptırmalıdırlar" diyerek sözlerini tamamladı.