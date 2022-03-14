Dr. Gardiyanoğlu: "Kamuda mesai saatlerine uyulmuyor, özelde hizmet veriliyor"

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaptığı konuşmada sağlıkta sistemsizlikten şikayet edildiğini ancak bunun değiştirilmek istenmediğini söyledi.

Dr. Gardiyanoğlu, "Sistemi değiştirmek isteseydik, 50 yıldır kamu hekimlerinin niye mesailerine uymadıklarını tartışır mıydık" dedi.

"Genel Sağlık Sigortası"na yıllardır geçilmediğini, bunun en önemli sebebinin de kamudaki hizmet saatinde özelde çalışan hekimlerin oluşturduğu baskı olduğunu iddia etti.

"Kamudaki mesai saatine uymayan ve özelde hizmet veren hekimler nedeniyle hastanede randevu sistemi de uygulanmıyor" diyen Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Anayasa mahkemesinin kararına rağmen gerekli adımın atılmadığını dile getirdi.

"Ülkede aylardır ülkede ilaç yok, hastalar perişan olmuştur" diyen Gardiyanoğlu, "Devlet eczacılık yapmayı bırakmalı ve insanlar giderek reçetelerini eczanelerden almalıdır" görüşünü ortaya koydu.

Dr. Gardiyanoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı Töreni’nde yaptığı konuşmada özellikle kamusal sağlık sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.



