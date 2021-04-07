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Dr. Fazıl Küçük’e saldırlar için yasal işlem talimatı

Dr. Fazıl Küçük’e saldırlar için yasal işlem talimatı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük'e yönelik saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talimatı verdi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük'e yönelik saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talimatı verdi.

Dün, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özgürlük ve bağımsızlık liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e sosyal medyada çok çirkin ve seviyesiz saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında gereken yasal işlemlerin başlatılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük’e ve Kıbrıs Türk halkına kimsenin hakaret edemeyeceğini belirterek, bunun hesabının mutlaka sorulacağını kaydetti.

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