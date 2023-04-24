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DP'nin ara seçimler için adayı Serhan Aktunç

DP'nin ara seçimler için adayı Serhan Aktunç

Demokrat Parti, 25 Haziran'da yapılacak ara seçimlerde, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'u milletvekili adayı gösterme kararı aldı.

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Demokrat Parti, 25 Haziran'da yapılacak ara seçimlerde, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'u milletvekili adayı gösterme kararı aldı.

Bugün toplanan DP Parti Meclisi, Aktunç'un aday olmasına karar verdi. UBP - YDP - DP Hükümeti'ni oluşturan üç siyasi partinin de ara seçimler için ayrı adaylar çıkaracağı ifade ediliyor.

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