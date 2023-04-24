DP'nin ara seçimler için adayı Serhan Aktunç
Demokrat Parti, 25 Haziran'da yapılacak ara seçimlerde, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'u milletvekili adayı gösterme kararı aldı.
A+A-
Demokrat Parti, 25 Haziran'da yapılacak ara seçimlerde, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'u milletvekili adayı gösterme kararı aldı.
Bugün toplanan DP Parti Meclisi, Aktunç'un aday olmasına karar verdi. UBP - YDP - DP Hükümeti'ni oluşturan üç siyasi partinin de ara seçimler için ayrı adaylar çıkaracağı ifade ediliyor.
Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler : Demokrat Parti, Serhan Aktunç