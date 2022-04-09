DP’de yeni Genel Sekreter Hakan Cenapoğlu

Demokrat Parti’de (DP) parti kurultayı öncesinde 5 aylık dönem için genel sekreterlik seçimi yapıldı, Hakan Cenapoğlu yeni genel sekter oldu.

Dr. Ozan Eray ile Hakan Cenapoğlu arasındaki genel sekreter seçimini, Cenapoğlu kazandı. DP Eski Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı’nın seçim sonrası yaptığı veda açıklamasında, Genel Başkan Fikri Ataoğlu’na göndermesi ise dikkat çekti.

DP Eski Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı, yeni Genel Sekreteri kutladıktan sonra Serdar Denktaş’a teşekkür etti, “Keşke sana da teşekkür edebilseydim Fikri Abi! En büyük makam insanın şerefidir” sözleriyle dikkat çekti.