DP'de yeni bakan ataması bekleyişi: "Bugün adım atılmasını bekliyoruz"

Günlerdir atama yapılmayan Çalışma Bakanlığı konusunda bugün adım atılması bekleniyor. DP'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre parti, Başbakan Saner’e Afet Özcafer ismini iletti ancak UBP yönetimi bu konuda süreci ilerletmiyor.

“Bugün adım atılmazsa tavrımız değişecek” şeklinde konuşan DP kaynakları Başbakan Saner’in Afet Özcafer’in bakanlığını imzalamasını talep ediyor.

Hatırlanacağı üzere Koral Çağman’ın istifası ile boşalan Çalışma Bakanlığı makamı ile ilgili Saner DP ile sorunlar yaşayan Serdar Denktaş ile müzakere etmiş, DP kanadı bu görüşmelerden rahatsızlığını dile getirmişti.

Başbakan Ersan Saner, önceki gün bir kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak olan atamaya ilişkin konuşmuş, atama için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkeye dönmesini bekledikleri söylemişti.