DP’de denetim gerilimi

Demokrat Parti’de (DP) 23 Ocak Genel Seçimi aday belirleme ve sıralama seçimi sürüyor.

Saat 22:00’de tamamlanacak oy verme işlemi öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı söylenen üye denetimleri gerileme neden oldu.

Geçmiş senelerde “üye olmayan kişilerin de oy kullandığı” iddiası ile uygulanan sıkı önlemler sonrası sürecin yavaş ilerlemesi, kimi partiler tarafından tepki gördü.

Yenidüzen’e konuşan bir DP üyesi, bilgisayar yerine elde yapılan kontroller nedeniyle, çok sayıda üyenin oy vermeden ayrıldığını söyledi.