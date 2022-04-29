DP’de de gündem hükümet
Hükümetin güvenoyu oylaması öncesinde, Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu da bu akşam toplanıyor.
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Hükümetin güvenoyu oylaması öncesinde, Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu da bu akşam toplanıyor.
DP Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu, bugün saat 20.30’da Merkez Yönetim Kurulu’nun toplanacağını kaydetti.
YENİDÜZEN’e konuşan Cenapoğlu, hükümet ortakları arasında herhangi bir problem olmadığını da kaydetti.
Cenapoğlu, bugünkü toplantıda 100 gün şartnamesinin de görüşüleceğini sözlerine ekledi.
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Etiketler : hükümet, Demokrat Parti, hakan cenapoğlu