DP İskele bölgesini ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki 49 milletvekili adayı ile birlikte İskele’ye bağlı köyleri ziyaret etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, konvoy eşliğinde gerçekleştirilen İskele köylerine yönelik ziyaretlerde, Demokrat Partililere seçim aracı da eşlik etti.

Ataoğlu: “Kıbrıs Türk halkının bir kez daha umudunun kırılmasına müsaade etmeyeceğiz”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adayları ile gerçekleştirdiği İskele köy ziyaretlerinde, halkla bir araya geldi, bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine bölge halkı ile sohbet etti.

Ataoğlu, ziyaretlerinde, DP’nin her zaman toplumsal meselelere olan hassasiyeti ve çözüm odaklı siyaset anlayışının, halkta umut yarattığını gördüğünü belirtti.

“Kıbrıs Türk halkının umudu, siyasetteki zümresel çıkarlar ve siyasi egolar nedeniyle, birçok kez kırılmıştır. DP’nin samimi, çözüm odaklı siyaseti ve toplumsal sorumluluk bilinci nedeniyle yeniden yeşerdiğini görmek, ne denli doğru yolda olduğumuzun en bariz göstergesidir” şeklinde konuşan Ataoğlu, “Kimsenin bu umudu bir kez daha kırmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“DP güçlü bir şekilde hükümetteki yerini alacak”

DP’nin 49 yeni milletvekili adayı ile halkın karşısına çıkacağını belirten Ataoğlu, “DP, ayakları yere basan, uygulanabilir ve toplumsal menfaat barındıran projeleri ile 23 Ocak seçimleri sonrasında güçlü bir şekilde hükümetteki yerini alacak” dedi.

“Kadınlarımıza, üretimde daha etkin olabilmesi için mikro kredi desteği”

Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için mikro kredilerle destek programlarının hazırlanacağını, kadınların üretime yönlendirilmesi, yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla gerekli mekanlar sağlanacağını söyledi.

“Teşvikler, kuraklığa dayalı değil, üretimi arttırmaya yönelik olacak”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, ziyaretlerinde, üretimin öneminin de altını çizdi. DP’nin hassasiyetinin, kaliteli üretim ve verimliliği arttırmaya yönelik, adil bir teşviklendirme sisteminin devreye girmesi olduğunu kaydederek, “Teşvik yasasında gerçekleştireceğimiz düzenlemeler ile kaliteli üretimi arttıracak ve özellikle kuraklığa dayalı değil, ödüle dayalı bir teşviklendirme sistemi ile ülkede üretimi arttıracağız” dedi.