DP Girne İlçe Başkanı, 63 kişiyle birlikte partiden istifa etti

Demokrat Parti Girne İlçe Başkanı Enver Hoca, 63 üyeyle birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı; istifaların gruplar halinde süreceğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden istifa kararlarına ilişkin açıklama yapan Hoca, “Hiçbir uyarımızı dikkate almayan, partiyi birkaç kişinin baskısıyla yönetmeye çalışan, demokrat anlayıştan tamamen uzaklaşan, hiyerarşiyi yok sayan, kendi ve etrafındaki 5-10 kişinin menfaatleri için partiyi kullanan, vatandaşa verdiği hiçbir sözü tutmayan, menfaat üzerine kurulmuş, plansız icraatlar, gelişigüzel liyakatsiz atamalar, ben yaparım olur diyen zihniyetle, buraya kadar” dedi.

Partiden gruplar halinde istifa edeceklerini söyleyen Hoca, kendisi dahil 63 kişiden oluşan “ilk grubun” listesini de paylaştı.