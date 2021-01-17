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Döviz bürosundan 2 bin 665 Euro ve 1555 ABD doları çaldı

Döviz bürosundan 2 bin 665 Euro ve 1555 ABD doları çaldı

Mağusa’da bir döviz bürosuna giden M.F.A.A.’nın (E-34) döviz çalışanı olan arkadaşına paralarla resim çektirmek istediğini söyleyerek 2 bin 665 Euro ve 1.555 Amerikan Doları nakit parayı çaldığı tespit edildi.

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Mağusa’da bir döviz bürosuna giden M.F.A.A.’nın (E-34) döviz çalışanı olan arkadaşına paralarla resim çektirmek istediğini söyleyerek 2 bin 665 Euro ve 1.555 Amerikan Doları nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

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