Döviz bürosundan 2 bin 665 Euro ve 1555 ABD doları çaldı

Mağusa’da bir döviz bürosuna giden M.F.A.A.’nın (E-34) döviz çalışanı olan arkadaşına paralarla resim çektirmek istediğini söyleyerek 2 bin 665 Euro ve 1.555 Amerikan Doları nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.