“Dosyaların yürürlüğe girmesi demek toplumun cebinden çıkacak milyonlarca külfet demek”

KTAMS Başkanı Yiğit Kalkınma Bankası önünde basın açıklaması yaptı:

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, Kalkınma Bankası’nda milyonlarca dolarlık kredilerin bugün dosyalanıp, yürürlüğe girmesi için bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu dosyaların yürürlüğe girmesi demek toplumun cebinden çıkacak milyonlarca külfet demektir” dedi.

Kalkınma Bankası’nda 11.00-15.30 saatleri arasında greve giden KTAMS, banka önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, sendikada örgütlü banka çalışanları da katıldı.

Yiğit: “Bu dosyaların yürürlüğe girmesi demek toplumun cebinden çıkacak milyonlarca külfet demektir”

KTAMS Başkanı Serman Yiğit konuşmasına, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) çalışan bir emekçinin, geçirdiği kaza sonucu yaralanması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı, “Geçmiş olsun” dedi.

Kalkınma Bankası’ndaki grevin ani bir şekilde yapıldığını ifade eden Yiğit, banka özelinde gerçekleşen olguların, toplumun menfaatlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu söyledi.

Milyonlarca dolarlık kredilerin bugün dosyalanıp, yürürlüğe girmesi için bir çalışma olduğunu ileri süren Yiğit, “Bu dosyaların yürürlüğe girmesi demek toplumun cebinden çıkacak milyonlarca külfet demektir. Kimse bunu küçümsemesin.” dedi. Serman Yiğit, bu nedenle “onurlu ve dirayetli” bir şekilde greve çıkan banka çalışanlarını kutladı.

Özellikle seçim dönemlerinde ortaya çıkan, “Bizden sonrası tufan” şeklindeki yönetim anlayışının toplumun kurumlarını çökerttiğini söyleyen Yiğit, KIB-TEK’te de limanlarda da benzer olayların yaşandığını kaydetti. Yiğit, seçim süreci yaklaştığında usulsüz vatandaşlıklar verildiğini, arsaların peşkeş çekildiğini vurguladı.

“Bir şirkete milyonlarca doları vermek akla, mantığa, hakka, hukuka sığmaz”

Kalkınma Bankası’nda da bugün milyonlarca dolarlık bir dosyanın onaylanması eşiğinde olunduğunu ve bunun “kabul edilebilir” bir yaklaşım olmadığını belirten Yiğit, “Bir şirkete milyonlarca doları vermek akla, mantığa, hakka, hukuka sığmaz” dedi. Yiğit, hukuksal olarak da her türlü girişimi yapacaklarını ifade etti.

Dün Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte bonifikasyon indirimi adı altında sekiz kişiye milyon dolarlık faiz indirimi yapıldığını söyleyen Yiğit, “Bu toplumun parasını, seçim yasaklarına bir gün kala istediğiniz kişilere peşkeş çekemezsiniz.” dedi. Söz konusu faiz indiriminin toplumun cebinden çıkacağını savunan Yiğit, “Yarın vergi artırımıyla bu konu vatandaşa yansıyacak” dedi.

Kalkınma Bankası’nda, “krediyi verelim ama krediyi geri almayalım ya da faizi geri almayalım” gibi bir anlayış geliştiğini kaydeden Yiğit, sıradan vatandaşlara böyle bir uygulama yapılmadığını belirtti.

Yönetenleri duyarlılığa davet eden Serman Yiğit, “Çocuklarımızın geleceğini çalmayı bırakın” çağrısında bulundu.

Haber: Afet İlban / Fotoğraf: Süleyman Önal