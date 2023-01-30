Dört örgüt, KTMMOB’nin eylemine destek belirtti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Yeşil Barış Hareketi (YBH), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) yarın Meclise düzenleyeceği yürüyüş eylemine destek belirtti.

KTTB ve KTBB'nin konuyla ilgili yaptığı ortak açıklamada, KTMMOB Yasası’nda Birliğin görüşü alınmadan "anti-demokratik" şekilde değişiklik yapılmaya çalışıldığı kaydedilerek, “Yapılmaya çalışılan değişiklik, bağımsız meslek örgütünün imarla ilgili yetkilerini budamak, ülkenin yetişmiş mimar ve mühendislerini hiçe saymakla sınırlı kalmayıp; çevremizi, mimari kültürümüzü, şehirlerimizi tehdit altında bırakmaktadır. Bugün KTMMOB'yi hiçe sayarak sergilenen bu tavır, yarın tüm meslek örgütlerinin, ülkenin tüm yetişmiş insan kaynaklarının karşısında olacaktır” denildi.

Tıp-İş’in açıklamasında, KTMMOB Yasası’nı hükümet edenlerin “kendi menfaatleri doğrultusunda tepeden inme, anti demokratik bir şekilde” değiştirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, diğer sivil toplum örgütleriyle beraber her zaman olduğu gibi bu konuda da toplumsal muhalefetin bir neferi olarak haklı olan KTMMOB'nin yanında, ülkemizdeki keyfi ve menfaatçi uygulamaların ise karsısında olacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

YBH ise açıklamasında, hükümetin, kurumların yetki ve görevlerini tartışmaya açarak ülkeye ve halka ihanet etiği savunularak, KTMMOB Yasası’ndaki değişikliğin geri çekilmesi talep edildi. Açıklamada, “Meşru olmayan ve hukuka aykırı tüm kararlarında olduğu gibi bu süreçte de Hükümetin karşısında yer alacağımızı; KTMMOB’nin haklı mücadelesinde onlarla yan yana, omuz omuza yürüyeceğimizi; 31 Ocak Salı gün (yarın) saat 10.00’da tüm üye ve sempatizanlarımız ile KTMMOB önünde toplanacağımızı ve oradan Meclis’e yürüyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.