Dört caz ustası ile Rüstem’de unutulmaz bir Kozmik Yolculuk gerçekleşti

Murat OBENLER

Okan Ersan Project-Jazz Fusıon Electric Band iki konserden oluşan Kıbrıs’taki Cosmic Adventure Konserinin ilkini 16 Mayıs Cuma gecesi Lefkoşa’daki Rüstem Kitabevi’nde verdiler. Uzun bir aradan sonra Kıbrıs’ta bir konser vererek sevenleri ile buluşan Okan Ersan yıllardır birlikte çaldıkları bas gitarda Eylem Pelit, davulda Volkan Öktem ve klavyelerde Serkan Özyılmaz’dan oluşan kadrosuyla sahne aldı ve “One by One” adlı baladı, A Reborn Journey ile Nibiru albümlerinden parçaları evrenden farklı bölümlerinden oluşan görsel bir video eşliğinde icra etti.

Uzun zamandan sonra sevenleri ile hasret gideren ülkemizin başarılı caz füzyon gitaristi ve bestecisi Okan Ersan ve Jazz Fusıon Electric Band üyeleri performansları ile yine herkesi büyülerken konser sonrasında da hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdiler. Grubun ikinci konseri ise 17 Mayıs Cumartesi akşamı Gazimağusa’da yer alacak.