Dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

Teknecik Elektrik Santrali'nde bugün meydana gelen jeneratör arızası nedeni ile 18:00 ile 21:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.