Donald Trump: “Ölmüş olmam gerekiyordu”

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast ile ilgili bir gazeteye verdiği demeçte "ölmüş olmam gerekiyordu" dedi.

Trump, bu hafta yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye katılmak için Wisconsin eyaletindeki Milwaukee ketine gitti.

Kongrede Trump'ın başkanlık adaylığının resmen açıklanması bekleniyor.

Washington Examiner haber kanalına verdiği bir röportajda kongrede farklı türde bir konuşma yapmayı planladığını söyleyen Trump, kendisine rakibi Joe Biden’a saldırmak yerine “ülkeyi bir araya getirme” fırsatı verildiğini belirtti.

New York Post'a ise, “Dünyanın izlediğini biliyordum. Tarihin bunu yargılayacağını biliyordum” diyen Trump, "ölmüş olması gerektiğini" söyleyerek suikast girişimini "gerçeküstü bir deneyim" diye nitelendirdi.

New York Post, Trump'ın sağ kulağını kapatan beyaz bir bandaj taktığını ancak fotoğraf çekilmesine izin verilmediğini kaydetti.

“Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu” diyen Trump, “Hastanedeki doktor daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi, bunu bir mucize olarak nitelendirdi” diye ekledi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi.

FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Suikast girişimini neden planladığının ise henüz belirlenemediği ifade edildi.

Olay sırasında Trump'ı izleyen bir kişi öldü ve iki kişi de yaralandı.