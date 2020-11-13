Dominic Raab, Tatar'ı kutladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı, Raab ve Tatar’ın telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, telefon görüşmesinde Kıbrıs'ta uzun yıllardır süren ve başarısız olan federasyon görüşmelerinin sona erdiğini söyledi. Tatar, Kıbrıs'ta çözüme yönelik kalıpların dışına çıkılması, yeni bir sayfa açılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının seçimlerde kendisini iki egemen devlet zemininde Güney Kıbrıs ile iş birliği öngören bir uzlaşı için yetkilendirdiğini belirterek, bu irade doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan çağdışı ve haksız izolasyonların kaldırılması gerektiğini de kaydederek, özellikle direkt uçuş ve spor alanlarında uygulanan kısıtlamaların temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu söyledi.

MARAŞ KONUSU

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’nın Maraş konusuna da değinmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının ilgili BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti, taşınmazların mal sahiplerine iadesini öngördüklerini dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı, İngiltere’nin Kıbrıs’taki BM sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti. Raab, seçim zaferi için Tatar’ı kutladı.