Dolar, 9,19'u aştı

Dolar güne 8,63 lira seviyesinden başlamasının ardından gün içi yükselerek 9,1883 seviyesini aştı.

Dolar şuanda 9,1948 seviyesinden seyrederken, 9,1956'ya kadar yükseldi.

Dün akşam saatlerinde TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Resmi Gazetede Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş görevden alınmıştı.

Gece geç saatlerde gelen haberle dolar/TL 9,1883 seviyesine gelerek rekor tazelemişti.