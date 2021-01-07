Dolar 6 ayın en düşük seviyesinde

Döviz kurlarındaki düşüş devam ederken Sterlin 9,98, Euro 9,03, Dolar ise 7,34’e geriledi.

1 Ocak Cuma günü 7,43 seviyelerinde olan Dolar, bugün 7,34 TL’ye geriledi. Dün 7,39 TL olan Dolar, düşüşünü hızlandırarak bugün 7,34 seviyesini gördü.

Dolar’ın 2020 yılının Ağustos ayı sonundan bu yana geçen alt aylık sürede en düşük seviyelerde güne başladığı ifade edildi.

Kasım ayının ilk haftasında 8.58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, aradan geçen 2 aylık süreçte bugün 7,34 TL’ye kadar çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre Binası’nın basılmasıyla birlikte Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi, çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Para piyasalarının ise bu olumsuz havaya tepki gösterdiği, dolar ve Euro tarafında düşüşe neden oldu belirtildi.