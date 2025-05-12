UBP’li Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle oluşturulan Meclis Komitesi’nin “ret” kararına ilişkin konuşan UBP Genel Sekreteri ve komitenin başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, itiraf gibi bir açıklama yaptı: “Dokunulmazlığı kaldırılırsa hapiste yargılanacak, Meclis çalışmaları aksayacak.”

Raporun görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Oğuzhan Hasipoğlu, “Dokunulmazlığı kaldırıldığı zaman, isnat Ağır Ceza Mahkemesi’ndedir. Ağır cezada yargılama başladığı anda, o kişi hapistedir. Mutlak surette meclis çalışmaları aksayacaktır” dedi.

Hasipoğlu, “Bizim söylediğimiz ertelenmesidir. Biz savcılığın görüşüne ve yargılamaya saygı duyuyoruz. Onların yetki alanına girme düşüncemiz olmadı. Başkaları gibi YÖDAK incelemesini yapsın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu “Emrah arkadaşımız linç edildi ama kimse dosyaları incelemedi. Günün sonunda böyle bir eylem var mı, yok mu noktasında Emrah arkadaşımızın hangi eylemi onu ağır cezada yargılanmasına sebep olacak bir eylemi var?” diye sordu.